Par Jakkie Cilliers

Lorsque l'on compare l'histoire et les perspectives de l'Afrique après l'indépendance avec les moyennes d'autres régions, il est clair que le continent est généralement à la traîne en ce qui concerne les mesures clés du progrès, comme le montre le graphique ci-dessous sur le PIB moyen par habitant.

Le graphique reflète les données jusqu'en 2021 et comprend des prévisions jusqu'en 2043, l'impact de la Covid-19 en 2020/2021 étant particulièrement visible. La situation s'améliore en Afrique, mais plus lentement qu'ailleurs.

Certains pays, souvent les plus petits, connaissent une croissance rapide. Cependant, de nombreux pays sont en proie à des difficultés pour toute une série de raisons internes, alors même que des vents contraires mondiaux, tels que la guerre en Ukraine, limitent le potentiel de l'Afrique.

Il y a tout lieu de s'inquiéter des implications politiques et autres de cet écart croissant. Toutefois, on constate un certain rattrapage sur les indices liés au développement humain, tels que l'espérance de vie et la mortalité infantile.

Augmentation de la production économique

Les tendances actuelles dans plusieurs domaines - de l'amélioration de la gouvernance et du dividende démographique à la révolution agricole et à la mise en œuvre complète de la zone de libre-échange continentale africaine - donnent une idée du potentiel de développement de l'Afrique dans le meilleur des scénarios possibles.

En 2022, le PIB par habitant en Afrique était estimé à 4 955 USD. Sur la trajectoire de développement actuelle, il atteindrait 7 157 USD en 2043, c'est-à-dire à la fin du troisième plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063, la vision à long terme de l'Union africaine pour l'Afrique.

Dans un scénario combiné, le PIB par habitant pourrait être supérieur de 54 %. Au lieu d'une économie africaine de 3,2 billions de dollars en 2022, qui passe à 8,7 billions de dollars en 2043, l'économie africaine pourrait atteindre 15,2 billions de dollars.

Ces différences sont très importantes et reflètent l'énorme potentiel de développement de l'Afrique.

Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'un environnement mondial favorable (ce que nous appelons un monde durable) qui maximise le potentiel de développement de l'Afrique.

Compte tenu des tensions croissantes entre l'Occident et la Chine, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'autres événements, le projet a récemment ajouté un thème qui explore l'impact de différents scénarios mondiaux sur le potentiel de développement de l'Afrique.

Le thème de l'Afrique dans le monde présente et modélise trois scénarios mondiaux supplémentaires : un monde divisé, un monde en guerre et un monde en croissance.

Le scénario d'un monde en guerre est le pire pour tout le monde, car les gains globaux sont inférieurs à tous les autres. Le scénario d'un monde en croissance conduit à de meilleurs résultats économiques, mais au détriment de l'égalité et des efforts visant à contenir les gaz à effet de serre, ce qui a des conséquences négatives sur le changement climatique.

À la suite de plusieurs ateliers, la trajectoire mondiale actuelle semble se rapprocher de la tendance vers un monde divisé. Il s'agit d'un avenir caractérisé par un plus grand régionalisme, une multipolarité complexe et probablement un fossé croissant entre l'Occident riche et le reste de la planète. La réalité sera bien sûr différente.

La ruée vers l'Afrique

La taille de l'économie africaine, le PIB par habitant et les niveaux de pauvreté sont radicalement différents dans les quatre scénarios.

La figure ci-contre présente la taille de l'économie africaine totale en 2019, puis pour chaque scénario en 2043. Il illustre les avantages de la croissance économique de l'Afrique dans un monde durable.

Malgré sa population importante et ses nombreux États membres, l'Afrique est un petit acteur mondial.

Son statut a parfois été rehaussé en raison de la concurrence entre l'Est et l'Ouest, de son rôle dans la fourniture de combustibles fossiles, de la guerre contre le terrorisme et de l'accent mis sur le développement avec l'élaboration des objectifs du Millénaire et des objectifs de développement durable.

Dernièrement, l'Afrique est devenue une zone de concurrence entre l'Occident, la Chine et la Russie et la compétition pour les minéraux qui permettent la quatrième révolution industrielle s'intensifie.

Le scénario d'un monde durable nécessiterait la fin des tensions entre les États-Unis et la Chine et l'évolution d'un système fondé sur des règles de nouvelle génération qui tienne compte de la Chine, des États-Unis, de l'UE et d'un Sud mondial en pleine croissance.

La trajectoire actuelle vers un monde divisé freine le développement de l'Afrique. Par rapport au monde durable, le monde divisé a des émissions de carbone beaucoup plus élevées, ce qui entraîne un changement climatique rapide.

En Afrique, le PIB par habitant sera inférieur de 17 % et l'extrême pauvreté sera supérieure de 55 % dans le monde divisé par rapport au monde durable.

Même dans ce cas, seule une intégration économique et politique beaucoup plus poussée en Afrique, complétée par une croissance économique beaucoup plus rapide et soutenue, pourrait compenser le rôle limité du continent dans la définition des orientations mondiales, ce qui souligne la nécessité urgente d'agir plus rapidement à cet égard.

L'auteur, Jakkie Cilliers, dirige le département "African Futures & Innovation" au bureau de Pretoria de l'Institute for Security Studies.

Clause de non-responsabilité : les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.