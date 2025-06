Plus de 100 personnes ont trouvé la mort dans le centre du Nigeria au cours de plusieurs jours de violences intercommunautaires qui ont détruit des centaines d'habitations et provoqué la fuite de milliers de personnes, selon les autorités locales.

Le bilan des attaques menées par des hommes armés contre des villages agricoles dans le district de Mangu et ses environs depuis le début de la semaine s'élève à plus de 100 morts, alors que des rapports antérieurs faisaient état de 85 personnes tuées, a déclaré un responsable local vendredi.

Les affrontements entre les éleveurs de bétail et les communautés agricoles de l'État du Plateau sont les pires depuis des années dans une région qui est depuis longtemps en proie à des tensions ethniques et religieuses et à des attaques de représailles.

Les forces de sécurité de l'État du Plateau ont déclaré jeudi que le calme avait été rétabli, mais des sources locales ont indiqué que plusieurs villages étaient toujours en proie à la violence et que les habitants fuyaient.

"Le nombre de personnes tuées par ces attaques a dépassé une centaine", a déclaré à l'AFP le représentant du district de Mangu, Daput Minister Daniel.

"Jusqu'à présent, des attaques et des incendies de maisons sont signalés dans de nombreux endroits de la zone du gouvernement local.

Un législateur représentant Mangu et la ville voisine de Bokkos à la Chambre des représentants a également déclaré qu'une centaine de personnes avaient été tuées et que plus d'une douzaine de communautés avaient été ravagées par les attaques.

Le législateur Solomon Maren a déclaré vendredi à l'agence de presse AFP que la situation était désormais calme, mais que l'accès à certaines communautés restait compliqué.

Le gouvernement de l'État du Plateau n'a pour l'instant donné aucun bilan, se contentant d'indiquer que les violences ont "fait de nombreux morts".

Le gouvernement de l'État a convoqué une réunion d'urgence au sujet des attaques et s'est engagé à ce que les forces de sécurité présentes sur le terrain endiguent toute nouvelle violence, selon un communiqué publié vendredi.

"Nous tentons de redéployer davantage d'hommes", a déclaré le porte-parole de la police de l'État, Alfred Alabo.

"Nous essayons également de connaître le nombre de morts et les biens détruits.

Des milliers de personnes déplacées

L'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) a déclaré que plus de 3 000 personnes avaient été déplacées et que des centaines de maisons avaient été détruites.

La police a déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées.

La violence à travers le Nigeria a augmenté au cours des dernières semaines après une brève période de calme pendant les élections présidentielles de février et les élections d'État de mars.

Le mois dernier, des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs ont tué 33 personnes lors d'une attaque contre un village agricole dans le nord-ouest de l'État de Kaduna, où les violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs sont également courantes.

Les forces de sécurité du Nigeria dans le nord-ouest sont également aux prises avec des milices de bandits lourdement armés, ainsi qu'avec une insurrection extrémiste vieille de 14 ans dans le nord-est et des tensions séparatistes dans le sud-est.