Par Dayo Yussuf

Hassan est adossé au mur de Masjid Noor, une mosquée locale de Mombasa. Il mâche un bâton tandis que l'appel du muezzin pour les prières du soir résonne au loin.

"J'utilise ce bâton trois à quatre fois par jour. Il me nettoie la bouche. Je l'utilise depuis de nombreuses années - en fait, depuis que je suis enfant", explique Hassan.

Le bâton est appelé siwaak. Dans la ville côtière de Mombasa, au Kenya, c'est un accessoire dentaire populaire, en particulier chez les personnes âgées. On l'appelle "mswaki" en swahili.

Alors que les hommes passent un par un devant la mosquée, la plupart d'entre eux semblent avoir une variante de ce bâton dans la bouche. Il existe différents types de siwaak. Certains ressemblent à des brindilles, d'autres à des racines.

Hassan est convaincu que celui qu'il utilise a des vertus médicinales. "Ce siwaak s'appelle Msija. Il aide à éliminer la mauvaise haleine et à prévenir les infections", explique-t-il.

À environ 260 km de là, dans le village de Korogwe, dans la région de Tanga, en Tanzanie, Paulo Matini se rend à son poste de garde de nuit.

Vêtu de l'habit traditionnel masaï, il mâche un bâton. "Depuis l'enfance, nous utilisons notre siwaak sans dentifrice", explique-t-il.

Facilité d'approvisionnement, facilité d'utilisation

Le siwaak peut être obtenu à partir de diverses plantes, selon la région du monde où l'on vit. Sa couleur, sa forme et son goût peuvent également varier.

En Inde, le siwaak largement utilisé provient du neem (Azadirachta indica). En Afrique de l'Ouest, la source végétale est le tilleul (Citrus aurantafolia) ou l'oranger (Citrus sinensis).

Dans d'autres régions d'Afrique, le grand arbuste séné (Cassia vennea) est un choix populaire. Au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est, le siwaak est fabriqué à partir d'arak, une espèce végétale qui pousse à l'état sauvage.

Ce bâton à mâcher est généralement préparé avec un diamètre moyen de 1 cm et une longueur de 15 cm pour faciliter son insertion dans la bouche et sa mise en place sur les surfaces dentaires. La partie centrale contient beaucoup de phloème et a une texture spongieuse.

Après l'avoir trempé dans l'eau pendant au moins une ou deux minutes, le bâton devient plus facile à mâcher et à retirer. En écrasant la partie terminale de l'écorce, on lui donne l'aspect d'une brosse, ce qui la rend pratique à utiliser.

Des dents longues

Selon Wikipédia, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé l'utilisation du siwaak ou miswak en 1986.

Au tournant du millénaire, un rapport de consensus international sur l'hygiène bucco-dentaire a conclu que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour documenter les effets du siwaak ou du miswak sur la santé dentaire.

Traditionnellement, la majorité des habitants d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est et des pays arabes attribuent ses bienfaits aux enseignements du prophète Mahomed.

"Il est recommandé d'utiliser le miswak avant les prières, au réveil le matin, avant d'aller à la mosquée, avant d'entrer dans sa maison, avant et après un voyage", explique Sheikh Shaaban, de Nairobi, à TRT Afrika.

Mais pour de nombreux Africains, il s'agit plutôt d'une pratique culturelle transmise de génération en génération. "Nos parents et nos grands-parents nous ont appris à utiliser le siwaak dès notre plus jeune âge. Nous enseignons la même chose à nos enfants", explique le Tanzanien Paulo.

Il existe autant d'avis que d'études sur le siwaak et ses bienfaits ou non.

Le Dr Ramadhan Shaali, maître de conférences à l'école dentaire de l'université de Zanzibar, souligne que même si les chercheurs ne s'accordent pas sur les avantages optimaux du bâton à mâcher, certaines études ont montré la présence de composants bénéfiques.

Les preuves disponibles sont scientifiquement jugées trop peu nombreuses pour être significatives. "L'un des composants importants du dentifrice est le fluor, qui aide à prévenir les caries. L'utilisation d'un bâtonnet à mâcher ne permet pas d'atteindre cet objectif", explique le Dr Ramadhan.

Les médecins ne peuvent pas encore donner de conseils définitifs car des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais le Dr Ramadhan explique que l'utilisation d'un bâtonnet à mâcher comporte des risques évidents tels que l'irritation des gencives ou la destruction involontaire de l'émail (la couche supérieure de la dent) par un brossage trop vigoureux.

"Vous pouvez choisir d'utiliser le bâtonnet à mâcher en alternance avec la brosse synthétique et le dentifrice pour obtenir de meilleurs résultats", suggère le Dr Ramadhan. "Le défi consiste à l'utiliser à la place des accessoires dentaires modernes.

L'hygiène ne coûte pas cher

Dans certaines régions, en particulier là où les sources de siwaak poussent largement ou sont cultivées localement, l'utilisation du bâtonnet comme brosse à dents est plus économique que les brosses ordinaires.

En Ouganda, par exemple, deux arbres de ce type sont couramment cultivés, dont l'un est appelé "akakwansokwanso" (Rhus vulgaris) dans le dialecte local luganda.

"L'avantage, c'est que je peux l'utiliser une fois, le jeter et en cueillir un autre plus tard pour l'utiliser", explique Paulo, gardien de nuit.

À Korogwe, en Tanzanie, le journaliste Majuka tient invariablement son bâton à mâcher lorsqu'il est assis devant chez lui le soir. "Il y a tellement d'arbres avec des saveurs différentes à choisir. Vous pouvez en utiliser un le matin et un autre le soir", explique-t-il.

Selon l'OMS, l'utilisation d'une brosse à dents avec du dentifrice serait le meilleur choix pour l'entretien des dents.

Un bâtonnet à mâcher peut tout aussi bien faire l'affaire pour lutter contre la plaque dentaire, les maladies des gencives et empêcher l'aggravation d'une éventuelle carie dentaire.

Contenant des minéraux tels que le chlorure, le bicarbonate de sodium et le potassium, il peut également renforcer l'émail des dents, ce qui contribue à la santé de la bouche.