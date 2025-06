Par Hannah Ryder

Le renouvellement de l'accord sur les céréales, qui a fait l'objet d'une première médiation entre la Turquie et l'ONU en juillet 2022, est important car il permet aux marchandises - notamment les céréales et les engrais - de circuler de l'Ukraine vers le reste du monde, y compris le continent africain, en traversant la région de la mer Noire.

Un mois avant l'accord initial, le président de l'Union africaine, Moussa Faki, et le président d'alors de l'Union africaine et président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'étaient rendus à Moscou pour faire pression en faveur de la paix et discuter de l'impact de la guerre sur la région africaine.

Les hauts représentants de l'UA avaient été mandatés par les chefs d'État africains lors d'une réunion au début du mois de mai 2022.

Les dirigeants africains avaient identifié le problème parce que 8 % des importations totales de céréales et 12 % des importations totales d'engrais en Afrique provenaient d'Ukraine et de Russie, et que toute contrainte d'approvisionnement entraînerait à terme une inflation et même d'éventuelles pénuries alimentaires.

Le choix de la Turquie d'aborder cette question et d'en faire une priorité de sa politique étrangère en s'engageant avec la Russie sur cette question a sans aucun doute été difficile.

En tant que membre de l'OTAN et du G20, la Turquie était et reste soumise à des pressions considérables pour sanctionner la Russie et ne pas s'engager avec elle sur quelque sujet que ce soit, toute autre action pouvant être interprétée comme une approbation de la guerre.

Écouter les perspectives africaines

Néanmoins, dans les forums internationaux, Ankara a clairement exprimé sa position. Par exemple, la Turquie a toujours soutenu les votes de l'Assemblée générale des Nations unies visant à condamner la Russie pour ses actions illégales sur le sol ukrainien et contre le peuple ukrainien.

Toutefois, compte tenu de l'impulsion et du mandat clairement africains, l'appartenance de la Turquie à l'OTAN et au G20, ainsi que sa proximité simultanée avec la Russie et la région africaine, ont conféré au pays une place unique dans le domaine des affaires étrangères.

La volonté du gouvernement turc et sa capacité à écouter les perspectives africaines ne datent pas non plus de 2022. La Turquie a lancé pour la première fois sa stratégie africaine en 1998 et a organisé jusqu'à présent trois sommets de partenariat Turquie-Afrique - en 2008, en 2014 et en 2021.

Le premier sommet a débouché sur la déclaration d'Istanbul et le cadre de coopération, qui couvrent un large éventail de domaines de partenariat - de l'agriculture et de l'agro-industrie aux services de santé, en passant par les coopérations en matière de paix et de sécurité et les mesures de protection de l'environnement.

Le deuxième sommet a adopté la déclaration de Malabo et le dernier sommet d'Istanbul en 2021 a débouché sur une déclaration et un plan d'action conjoints portant sur la paix, la sécurité et la justice, le "développement centré sur l'homme" et la "croissance forte et durable".

En tant que partenaire de développement de la région, la Turquie a toujours mis l'accent sur un soutien qui n'est pas conditionné par des considérations politiques ou économiques, en reconnaissant la souveraineté africaine et en indiquant sa volonté de travailler avec les pays africains pour réaliser l'Agenda 2063 de l'UA - le plan de développement collectif de l'Afrique - à travers 15 projets phares.

La déclaration de Malabo de 2014 fait clairement référence aux cadres continentaux de l'Agenda 2063 de l'UA et aux projets qui en font partie comme moyen de donner la priorité à l'engagement de la Turquie avec l'Afrique.

Par conséquent, les relations politiques et économiques entre la Turquie et le continent ont progressé tout au long de cette période.

Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique atteindra 25 milliards de dollars en 2020, soit cinq fois plus qu'en 2000 (5 milliards de dollars), une croissance bien plus rapide que celle des partenaires de développement traditionnels de l'Afrique qui, souvent, comme la Turquie, offrent aux PMA d'Afrique un accès préférentiel à leurs marchés.

Les gouvernements africains ont fait appel aux entrepreneurs et aux financiers de la Turquie pour construire 1 150 projets d'infrastructure d'une valeur de plus de 70 milliards de dollars, ce qui est crucial compte tenu des déficits d'infrastructure de l'Afrique.

Un nouveau plan bienvenu est la construction par la Turquie d'une section de 368 km d'un chemin de fer d'un coût de 1,9 milliard de dollars en Tanzanie.

Et, peut-être plus impressionnant encore, les stocks d'investissement du secteur privé de la Turquie en Afrique ont atteint un peu moins de 2 milliards de dollars en 2019, ce qui représente une part de 3,5 % de l'IDE global - plus élevée que dans la plupart des autres pays du G20 - et semble croître rapidement.

Contribuer de manière proactive à assurer la stabilité dans la région, en évitant les défis de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation, sur la base d'un programme et d'une demande africains, est crucial.

C'est notamment ce qu'a fait Ankara en prenant de manière proactive le risque d'une médiation responsable et en la menant à bien.

Au-delà de l'accord sur les céréales

Il semble désormais probable que les produits agricoles russes, importants pour de nombreux pays africains, continueront à garantir l'accès au commerce avec l'Afrique, même au-delà de cette dernière extension.

Compte tenu de ce succès, quelle est la prochaine étape pour la Turquie ? Comment la Turquie peut-elle contribuer davantage aux ambitions africaines ?

En dehors de l'accord sur les céréales, la Turquie peut prendre plusieurs mesures pour continuer à contribuer au développement de l'Afrique et à ses priorités en matière de politique étrangère.

Dans l'immédiat, la Turquie peut soutenir activement l'appel lancé par le président Macky Sall, en sa qualité de président de l'UA, pour que la région africaine soit pleinement représentée au sein du G20, au même titre que l'UE - bien que plusieurs États membres de l'UE soient déjà membres du G20.

Soutenir activement et ouvertement cette position africaine vertueuse, comme l'ont déjà fait Pékin et Washington, contribuerait à intégrer l'Afrique dans les structures actuelles des relations internationales.

En outre, le fait que la Turquie pèse de tout son poids pour une meilleure représentation du continent africain au sein du Conseil de sécurité des Nations unies aurait un impact politique et, en fin de compte, économique considérable.

Aussi, il est essentiel que la Turquie trouve les moyens d'augmenter les importations à valeur ajoutée en provenance du continent et d'encourager les investissements verts et les investissements du secteur privé liés à l'industrie manufacturière sur le continent.

Cela est particulièrement important cette année, alors que les dirigeants africains poursuivent leurs efforts pour tenter de se remettre du COVID-19 et d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment en faisant du thème de l'année 2023 de l'Union africaine "l'accélération de la mise en œuvre de l'AfCFTA".

L'auteur, Hannah Ryder, est PDG de Development Reimagined, un cabinet de conseil en développement international, et ancienne diplomate et économiste avec 20 ans d'expérience.

Clause de non-responsabilité: les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.