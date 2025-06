Sauti Sol, un groupe de musique pop kenyane, a annoncé qu'il se mettait en "hiatus indéfini" et que ses membres poursuivraient leurs activités individuelles au lieu de continuer à travailler en tant que groupe.

Le groupe kenyan d'afropop a été formé à Nairobi en 2005 par les chanteurs Bien-Aimé Baraza, Willis Chimano et Savara Mudigi, attirant des millions de fans à travers le continent.

Dans un communiqué publié sur sa page Instagram samedi, le groupe a informé ses plus de deux millions de fans que ses membres arrêteront leurs projets de groupe après leur tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe plus tard dans l'année.

La déclaration ajoute que les membres du groupe ''sont impatients d'explorer de nouvelles avenues créatives et de se lancer dans des projets personnels''.

Sauti Sol a sorti son premier album studio, Mwanzo, le 1er novembre 2008, salué par la critique.

Leur deuxième album studio, Sol Filosofia, est sorti le 25 février 2011 et a valu au groupe un certain nombre de récompenses et de nominations.

Le groupe a effectué plusieurs tournées réussies en Afrique et en Europe et s'est régulièrement placé en tête des classements musicaux kenyans.