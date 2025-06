La Turquie a "neutralisé" plus de 37 800 terroristes depuis 2015, a déclaré le ministre de la Défense nationale Hulusi Akar.

"Depuis le 24 juillet 2015, 37 860 terroristes ont été neutralisés", a déclaré M. Akar dimanche lors d'une conférence organisée à Istanbul sur le conflit en Syrie et la lutte contre le terrorisme.

Six autres terroristes ont été "neutralisés" dans la région de l'opération Bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie, a-t-il ajouté.

Les autorités turques utilisent le terme "neutralisé" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Bien que M. Akar n'ait pas spécifié de groupes terroristes, la Turquie a mené des opérations contre des organisations terroristes telles que Daesh et le PKK.

Opérations antiterroristes

Depuis 2016, Ankara a lancé un trio d'opérations antiterroristes réussies à travers sa frontière dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre le règlement pacifique des résidents : Bouclier de l'Euphrate (2016), Rameau d'olivier (2018) et Printemps de la paix (2019).

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est sa branche syrienne.

En 2013, la Turquie a été l'un des premiers pays à déclarer Daesh organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par le groupe terroriste, qui a tué plus de 300 personnes et en a blessé des centaines d'autres dans au moins dix attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes sur son territoire et à l'étranger afin de prévenir d'autres attaques.