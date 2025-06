Vinicius Jr a pointé du doigt les supporters qui l'insultaient, ce qui a entraîné l'interruption du match pendant 10 minutes. Il a ensuite eu une altercation avec les joueurs de Valence, ce qui a entraîné son expulsion en deuxième mi-temps.

"Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition le considère comme normal, la fédération le considère comme normal et les rivaux l'encouragent", a réagi Vinicius sur Twitter après le match.

"Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) et (Lionel) Messi appartient aujourd'hui aux racistes."

"Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter dans le monde l'image d'un pays raciste. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes.

"Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici", a-t-il ajouté.

La Liga a déclaré qu'elle demandera toutes les images disponibles afin d'enquêter sur ce qui s'est passé .

"Si un crime haineux est identifié, nous prendrons les mesures légales appropriées", a-t-elle dit dans un communiqué.

Le président de La Liga, Javier Tebas, a répondu aux commentaires de Vinicius Jr en lui demandant d'être plus informé sur ce qui peut être fait en cas de racisme.

"Comme ceux qui devraient vous expliquer ce que c'est et ce que La Liga peut faire en cas de racisme, nous avons essayé de l'expliquer nous-mêmes, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées", a-t-il déclaré sur Twitter.

"Avant de critiquer et de calomnier La Liga, vous devez vous informer correctement @Vinijr. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble", a-t-il ajouté.

Messages de Soutien

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a exprimé son soutien au joueur et a appelé la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, à mettre fin au racisme dans le football.

"Je voudrais exprimer ma solidarité à notre joueur brésilien, un garçon pauvre qui a réussi dans la vie et qui pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, certainement le meilleur au Real Madrid.

Et il est toujours attaqué dans tous les stades où il joue", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Je pense qu'il est important que la FIFA, la ligue espagnole et les ligues d'autres pays prennent des mesures concrètes, car nous ne pouvons pas permettre au fascisme et au racisme de dominer les stades de football."

L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a également dénoncé l'incident sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui a été une triste journée à Mestalla, où un groupe de supporters a montré son pire visage. Il est temps d'arrêter de parler et d'agir avec force. Le racisme n'a pas sa place dans le football ni dans la société."

Non au Racisme, Où que ce soit

Eder Militao, coéquipier de Vinicius Jr et autre international brésilien, a exprimé son soutien à l'attaquant.

"C'est une honte ! Subir le racisme, se défendre et se faire expulser en essayant de se défendre ! Combien de temps devrons-nous supporter cela ?

Le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, a également envoyé un message de soutien au joueur de 22 ans.

"Combien de temps encore allons-nous vivre, en plein XXIe siècle, des épisodes comme celui auquel nous venons d'assister, une fois de plus, en Liga ? Il n'y a pas de joie là où il y a du racisme.

La couleur de la peau ne peut plus déranger", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Le ministère brésilien des affaires raciales a déclaré sur Twitter : "Le gouvernement brésilien ne tolérera pas le racisme, que ce soit ici ou en dehors du Brésil", ajoutant qu'il informerait les autorités espagnoles et La Liga de ce qui est arrivé à Vinicius.

La ligue espagnole a déjà déposé des plaintes pour chants ou insultes racistes à l'encontre de Vinicius Jr.

La dernière en date est une plainte déposée auprès d'un tribunal de Majorque après que des supporters ont été filmés en train de proférer des insultes racistes à l'encontre de l'attaquant.

La police espagnole enquête également sur un éventuel crime de haine à l'encontre de Vinicius Jr après qu'un mannequin portant son maillot numéro 20 a été suspendu à un pont devant le terrain d'entraînement du Real Madrid en janvier.