Par Kudra Maliro

Situé dans le sud du Mali, à 50 km de la capitale Bamako, le village de Siby est connu pour ses habitations aux couleurs atypiques. Ici, la peinture fait partie de la tradition.

Soumaila Camara, 42 ans, et originaire du village de Siby a eu l’idée de créer un festival annuel qui se tient au mois de mars pour sauvegarder le patrimoine culturel du village.

"Après les récoltes, nos parents embellissent et peignent nos maisons et villages pour accueillir les nouveau-nés mais aussi pour fêter les mariages qui sont souvent célébrés pendant la période de chaleur" a expliqué Soumaila Camara à TRT Afrika.

Siby compte 28.000 habitants, majoritairement des femmes. Celles-ci jouent un grand rôle dans la construction et l’embellissement des maisons.

"L’embellissement est une tâche qui revient aux femmes. Ce sont elles qui font les décorations, les dessins et autres mélanges de couleurs" affirme M. Camara en précisant que les couleurs dépendent des festivités en cours de préparations.

Dans une vidéo dont TRT Afrika a reçu une copie, on peut voir des femmes en pleine activité. A coup de pinceaux, elles redonnent de nouvelles couleurs aux maisonnettes. Ces maisonnettes en paille et en tôles sont construites à base d’argile et d’arbres.

Outre les baptêmes et les mariages, Soumaila Camara affirme que les rituels de circoncision des jeunes garçons du village se font après les décorations du village.

"Depuis 2014, plusieurs touristes ont commencé à s’intéresser à notre village. Nous sommes en train de créer un centre d’orientation appelé Siby tourisme pour vendre l’image positive de notre village" renseigne M. Soumaila.

Et pour motiver les habitants du village de Siby à perpétuer cette tradition, des cadeaux en nature (des pagnes, des houes et autres objets) sont octroyées aux femmes auteures des meilleures décorations.

"Notre festival met en valeur à la femme africaine et montre le rôle primordial qu’elle joue dans la famille africaine", conclut M. Camara.