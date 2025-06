Par Claire Taylor

Le 10 février, l'artiste hip-hop primé et populaire AKA - né Kiernan Forbes - a été abattu à la sortie d'un restaurant à Durban.

Cet assassinat très médiatisé a remis en lumière le virus de la violence armée qui tue 30 personnes par jour en Afrique du Sud.

La plupart des réactions à la mort d'AKA se sont concentrées sur l'arrestation des auteurs. S'il est essentiel de rendre la justice, notamment pour permettre à sa famille et à ses amis de guérir, des facteurs tels que le sexe, l'arme et le mobile doivent être pris en compte dans les interventions si nous voulons protéger les gens de la violence, en particulier de la violence par arme à feu.

Genre et criminalité

En Afrique du Sud, la nature de la criminalité et de la violence diffère selon le sexe de la victime. Les hommes et les femmes les vivent différemment.

Les hommes, comme AKA, sont majoritairement les victimes de la plupart des crimes - 63 des 73 victimes de meurtre en Afrique du Sud chaque jour sont des hommes.

Si les femmes sont beaucoup moins susceptibles d'être assassinées, elles risquent davantage d'être tuées à leur domicile par leur partenaire intime et sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles.

Quel que soit le sexe de la victime, l'auteur du crime est presque toujours un homme. Pour comprendre ce qui pousse les hommes à agir violemment, il est nécessaire de briser l'association entre masculinité et violence.

Par exemple, une recherche publiée dans The Journal of Criminal Law and Criminology en 1987 a confirmé l'existence d'un lien étroit entre le fait de devenir un délinquant et celui d'être victime d'une agression.

Cela souligne à la fois l'extraordinaire vulnérabilité des hommes victimes de violence et l'importance de protéger les hommes (et les garçons) pour briser le cycle de la violence.

Limiter les armes à feu

Les armes sont conçues pour tuer et plus elles sont disponibles, plus il y a de personnes tuées par balle, blessées ou menacées.

À l'inverse, limiter la disponibilité des armes à feu permet de sauver des vies, comme le montre l'expérience de l'Afrique du Sud. Le nombre d'armes à feu a diminué au début des années 2000 grâce aux mesures de contrôle des armes à feu prévues par la loi sur le contrôle des armes à feu (2000), tout comme le taux de mortalité par arme à feu en Afrique du Sud.

Des recherches menées par Richard Matzopoulos et publiées dans l'American Journal of Public Health ont calculé que plus de 4 500 vies ont été sauvées de la violence armée dans cinq villes sud-africaines entre 2001 et 2005 grâce à ces mesures.

Toutefois, comme le nombre d'armes à feu en Afrique du Sud n'a cessé d'augmenter à partir de 2010/11 en raison des défaillances des mesures de contrôle des armes à feu associées à un manque de ressources, à une mauvaise planification et à la criminalité impliquant la fraude, la corruption et le vol, la violence par arme à feu a également augmenté régulièrement.

En 2022, le nombre de personnes tuées par balle était proche de celui de 1998, lorsque 34 personnes étaient tuées par balle chaque jour.

Dans le monde entier, des recherches ont montré que la limitation du nombre d'armes à feu permettait de sauver des vies. L'une des études les plus convaincantes a été réalisée en Colombie par Vecino-Ortiza et al en 2020.

Elle montre que l'interdiction du port d'armes en public dans les villes de Bogota et de Medellín a permis de sauver 30 vies par mois, et que 45 autres vies auraient pu être sauvées chaque mois si des restrictions similaires avaient été mises en œuvre dans sept autres villes.

Quelle est la solution ?

Selon les statistiques criminelles nationales de l'Afrique du Sud, la plupart des meurtres ne sont pas liés à la criminalité, mais résultent de disputes et de malentendus.

En d'autres termes, la majorité des meurtres se produisent lors de disputes interpersonnelles. Cette constatation a plusieurs implications en matière d'intervention.

L'une d'entre elles est que l'appel populaire à l'augmentation du nombre de policiers pour faire face à l'escalade de la criminalité en Afrique du Sud n'aura probablement pas beaucoup d'effet.

Au lieu de déployer davantage de policiers, il est essentiel d'explorer et de comprendre la nature de la criminalité et de la violence pour développer des interventions significatives.

Deuxièmement, cette étude met en lumière le caractère ridicule et dangereux des affirmations selon lesquelles les citoyens armés assurent la sécurité des communautés, en soulignant que la présence d'une arme mortelle augmente en fait le risque qu'une dispute se transforme en meurtre.

La réduction de la violence et de la criminalité en Afrique du Sud n'est pas simple, mais les interventions doivent être fondées sur des données probantes et tenir compte de l'impact du sexe, de l'arme et du motif.

L'une des mesures les plus efficaces consiste à réduire la disponibilité des armes à feu. Si les services de police ne peuvent pas surveiller efficacement les conflits interpersonnels, ils ont un rôle clé à jouer dans la récupération et la destruction du stock d'armes existant dans le pays, en particulier les armes à feu illégales.

Toutefois, les efforts de récupération ne seront efficaces que si nous fermons les robinets qui laissent échapper les armes illégales dans nos communautés.

Les armes légales détenues par l'État et les civils constituent la plus grosse fuite, ces derniers signalant la perte ou le vol d'une moyenne de 24 armes par jour.

Cela signifie que nous devons d'urgence renforcer les contrôles sur les armes et les munitions légales afin d'éviter les fuites vers le stock illégal.

Que le meurtre d'AKA soit la ligne dans le sable qui galvanise l'action pour mettre fin à la violence armée en Afrique du Sud.

L'auteur, Claire Taylor, est chercheuse auprès de Gun Free South Africa (GFSA), une ONG qui fait campagne contre la violence armée.

Clause de non-responsabilité :les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.