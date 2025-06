Par Abdulwasiu Hassan

La plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique et la plus grande raffinerie à train unique du monde a été inaugurée lundi au Nigeria par le président sortant Muhammadu Buhari.

La Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals, construite dans la ville de Lagos par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a la capacité de raffiner 650 000 barils de pétrole brut par jour. Selon certains, cela pourrait changer la donne pour le Nigeria et les pays voisins.

Bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole au monde, le Nigeria dépend de l'importation de produits pétroliers raffinés pour sa consommation intérieure car, depuis des décennies, ses quatre raffineries d'État ne fonctionnent pas correctement.

Il en résulte d'énormes déficits dans l'approvisionnement en carburant, ce qui provoque de fréquentes pénuries et de fortes hausses de prix.

Le Nigeria, première économie d'Afrique, exporte généralement son pétrole brut et importe des produits raffinés. Selon les économistes, cette situation n'est pas économiquement viable.

Le pays a dépensé plus de 12,44 milliards de dollars pour la seule importation de carburant en 2022, selon la banque centrale du pays.

La raffinerie Dangote promet de raffiner suffisamment de pétrole brut pour le Nigeria et d'en exporter davantage.

Dans une déclaration précédant le lancement de l'installation, le groupe Dangote, propriétaire de la raffinerie, a déclaré que l'usine disposait de 177 réservoirs d'une capacité de 4,742 milliards de litres.

Il a également précisé que, bien que la raffinerie soit conçue pour traiter 100 % de brut nigérian, elle a la " flexibilité de traiter d'autres bruts ", y compris les bruts du Moyen-Orient et le pétrole léger américain (Light Tight Oil).

À pleine capacité, elle peut répondre à 100 % des besoins nigérians en produits raffinés et disposer d'un excédent pour l'exportation, a ajouté la société.

Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria consomme, selon les estimations, plus de 60 millions de litres d'essence par jour.

Au fil des ans, le Nigeria produit environ deux millions de barils de pétrole brut par jour et son économie dépend fortement des recettes pétrolières.

Cela signifie que tout changement majeur dans le secteur pétrolier - positif ou négatif - a un impact sur l'économie.

La majeure partie du pétrole est produite dans le sud de la région du Delta du Niger, mais des gisements de pétrole ont récemment été découverts dans le nord du pays et la production devrait commencer pour de bon.

Installation polyvalente

Située dans la zone franche de Lekki à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, la raffinerie Dangote a été construite sur un terrain qui était un marécage, mais qui a été ensablé.

Conçue à l'origine comme un projet de moindre envergure en 2013, elle a ensuite été agrandie et les travaux ont commencé en 2016.

Situé sur un terrain d'environ 2 635 hectares, le complexe de raffinage comprend une raffinerie de pétrole, une usine pétrochimique et des installations de traitement des engrais, ainsi qu'un port et une source d'énergie spécialement conçus à cet effet.

Le projet a suscité le scepticisme dès le départ, certains commentateurs suggérant que le climat d'investissement au Nigeria n'était pas propice en raison de l'aggravation de l'insécurité, des groupes armés menant des attaques, y compris contre des installations pétrolières.

Mais l'industriel nigérian milliardaire, Aliko Dangote, a ignoré les sceptiques et a poursuivi le projet en citant les avantages potentiels de la raffinerie, notamment en contribuant à résoudre les problèmes de sécurité.

"Une fois que vous aurez créé beaucoup d'emplois, il y aura moins de gens qui se joindront à eux pour commettre toutes ces attaques", a déclaré Aliko lorsque des journalistes lui ont demandé si les attaques des militants au Nigeria pouvaient affecter sa confiance dans le projet de raffinerie.

Des avantages au-delà du Nigeria

La société Dangote Group affirme que la raffinerie a la capacité de raffiner du pétrole brut provenant du Nigeria et de l'extérieur du pays. Elle devrait également exporter une partie des produits pétroliers raffinés.

Selon Idakolo Gabriel Gbolade, expert financier au Nigeria, la mise en service de la raffinerie devrait permettre de réduire les coûts pour les pays africains qui importent habituellement des produits pétroliers raffinés de l'extérieur du continent.

En effet, ils n'auront plus besoin d'importer de très loin. Mais on ne sait pas encore combien de temps il faudra pour que la raffinerie commence à fonctionner à sa pleine capacité de 650 000 barils par jour.

M. Gbolade, qui dirige une société de gestion des risques financiers, SD&D Capital Management Limited, a déclaré à TRT Afrika que la raffinerie avait la capacité de "garantir que le Nigeria gagne plus de 10 milliards de dollars par an grâce aux recettes d'exportation" et qu'elle aiderait le pays à réduire considérablement son déficit commercial. Il a ajouté que cela contribuerait à renforcer la valeur de la monnaie nigériane, le Naira.

Avant la mise en service du projet, la compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC a fourni à la raffinerie 300 000 barils de pétrole brut "pour le début de ses opérations", a déclaré un conseiller du président nigérian Muhammadu Buhari.

Peut-elle faire baisser les prix à la pompe ?

La construction de la raffinerie Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals devait initialement débuter en 2013 et s'achever en trois ans pour un coût estimé à 8 milliards de dollars.

Mais le projet n'a démarré qu'en 2016 et a été encore retardé en raison de problèmes économiques et de l'impact de la pandémie du virus Covid-19. Le coût a également augmenté pour atteindre environ 19 milliards de dollars en raison de facteurs économiques changeants.

Malgré des années de retard, l'installation a finalement été achevée, ce qui laisse espérer une augmentation de l'approvisionnement en carburant au Nigeria.

Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adeshina, n'a pu cacher sa joie et son optimisme lors d'une visite sur le site du projet à Lagos.

"Il s'agit en fait d'une frégate industrielle qui permettra au Nigeria et à l'Afrique de se lancer sur les marchés mondiaux", a-t-il déclaré. M. Adeshina a décrit le projet comme "la société d'accélération de la croissance africaine".

L'expert financier Gbolade est optimiste quant à la création potentielle de "plus de 100 000 emplois directs et indirects".

Toutefois, les experts soulignent que la raffinerie pourrait ne pas commencer à fonctionner immédiatement à pleine capacité pour raffiner les 650 000 tonnes de pétrole par jour promises. Il n'est pas encore clair non plus si les prix des carburants baisseront grâce à l'exploitation de la raffinerie.

Le lancement de la raffinerie intervient au moment où les autorités nigérianes envisagent de supprimer les subventions aux carburants, ce qui pourrait permettre aux forces du marché de déterminer les prix à la pompe. Cette décision a déjà suscité des craintes de hausse des prix du carburant.

L'analyste Gbolade estime qu'en dépit des défis potentiels à venir, l'économie nigériane et "les Nigérians moyens bénéficieront de la raffinerie" lorsqu'elle sera opérationnelle.