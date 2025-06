La fédération belge de football a élu lundi Pascale Van Damme comme première femme présidente.

"Je suis très confiante dans le fait que l'ensemble du conseil d'administration de la RBFA et le conseil d'administration veulent tourner la page ensemble et continuer à construire l'avenir de la RBFA avec des forces unies", a déclaré Van Damme dans un communiqué.

Elle faisait référence à la Fédération Royale Belge de Football, le nom officiel de la fédération.

"Je demande au conseil d'administration de la RBFA, au conseil d'administration, à la Pro League, au Voetbal Vlaanderen et à l'Association des Clubs Francophones de Football de se joindre à moi pour écrire un avenir radieux pour les Diables Rouges, les Flammes Rouges et les centaines de milliers d'autres footballeurs, de fans et de membres que nous représentons. Mieux ensemble !" a-t-elle ajouté.

Le conseil d'administration de la RBFA a nommé Van Damme pour remplacer Paul Van den Bulck, qui a démissionné après moins d'un an de service.

Roberto Martinez, 49 ans, a quitté son poste de sélectionneur de la Belgique le 2 décembre de l'année dernière après l'élimination de la Belgique de la Coupe du monde 2022 au Qatar dès la phase de groupes.

En février, la Belgique a nommé Domenico Tedesco comme nouvel entraîneur en remplacement de Martinez.