Sinan Ogan, qui est arrivé en troisième position lors de l'élection présidentielle de la semaine dernière en Turquie, a apporté son soutien au président Recep Tayyip Erdogan pour le second tour de scrutin prévu dimanche prochain, le 28 mai.

"Je déclare que nous soutiendrons le candidat de l'Alliance du Peuple, Recep Tayyip Erdogan, au second tour de l'élection présidentielle”, a annoncé M. Ogan lundi à Ankara, s'adressant aux journalistes.

Appelant ses partisans à soutenir M. Erdogan au second tour, il a affirmé avoir pris cette décision après une série de consultations.

"Nous avons eu toutes sortes de consultations avant de prendre cette dernière décision. Nous l’avons pris parce que nous pensons qu'elle est la bonne pour notre pays et notre nation", a-t-il indiqué.

Des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 14 mai pour élire le président du pays et les membres de son parlement de 600 sièges.

L'Alliance du Peuple présidée par Erdogan a remporté la majorité parlementaire, tandis que la course à la présidence sera tranchée à l’issue d’un second tour le 28 mai.

Erdogan affrontera lors du second tour Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d'opposition, le Parti Républicain du Peuple (CHP), et candidat de l'Alliance de la Nation qui regroupe six partis d'opposition.

Erdogan a terminé le premier tour avec 49,52 % des voix, tandis que Kilicdaroglu est arrivé deuxième avec 44,88 % et Sinan Ogan de l'alliance ATA a obtenu 5,17 %.