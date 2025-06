Par Kudra Maliro

L’imam et prédicateur congolais est arrivé de sa ville natale, Béni, dans l’Est de la RDC, après des heures de route et des tracasseries, et une escale à Kampala.

Les pèlerins congolais comme Sheikh Faisal payent environ 6 000 dollars américains pour un séjour de plus de 30 jours à la Mecque, premier lieu saint de l’Islam.

"J’ai commencé à faire mes économies depuis 2020 lors de la pandémie du Covid-19 pour compléter cette somme. C’est une chance de visiter la Mecque et je vais profiter de cette occasion pour prier pour que la paix revienne chez nous au Congo" a déclaré Sheikh Faisal Abdu dans un entretien à TRT Afrika.

La ville de Beni ne disposant pas d’aéroport international, ses pèlerins optent pour Kampala, la capitale ougandaise étant plus proche que Kinshasa. Cependant, ils doivent s’acquitter de dépenses supplémentaires pour franchir la frontière.

"Pour arriver à Kampala, je dois parcourir plus de 10 heures en voiture et payer plusieurs frais (notamment les frais de visa et de test covid-19 qui s’élèvent à environ 100 dollars) à la frontière, sans compter d’autres frais connexes. Mais je suis très excité de visiter la Mecque" se réjouit Sheikh Faisal.

Dans une publication sur Twitter dimanche dernier, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé l’arrivée du premier groupe de pèlerins du Hajj en Arabie Saoudite.

Pour la première fois depuis 2019, l'Arabie saoudite devrait accueillir plus de 2 millions de pèlerins pendant la saison du Hadj cette année. Ce pays du Moyen-Orient avait mis en place des restrictions pour se éviter la propagation du covid-19.

Le Hajj est l'un des cinq piliers de l'islam et constitue un pèlerinage que tout musulman adulte doit effectuer au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.

"Je suis très confiant que Allah va écouter mes prières et que la paix va revenir chez nous au Congo pour que nous puissions vivre comme auparavant" confie Sheikh Faisal Abdu.