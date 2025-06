La seule femme maire de Gambie, Rohey Malick Lowe, a été réélue à son poste lors des élections municipales qui se sont tenues le 20 mai dans la capitale, Banjul.

Mme Lowe, membre du Parti démocratique uni (UDP), parti d'opposition, a battu Eboy Faye, le candidat choisi par le président Adama Barrow.

Le parti au pouvoir, le National People's Party (NPP), n'a pas obtenu de bons résultats, l'UDP ayant également remporté la course à la mairie de Kanifing, la municipalité la plus peuplée du pays.

Les résultats ont porté un coup à M. Barrow, car les plus grandes villes et régions sont désormais aux mains de l'opposition.

Eboy Faye, qui a perdu contre Rohey Malick, l'a félicitée. Il a écrit sur les réseaux sociaux : ''Les habitants de Banjul se sont exprimés et vous ont accordé leur confiance pour diriger notre ville à l'avenir''.

"Je tiens à exprimer mon profond respect pour la décision des Banjuliens", ajoute-t-il.

Le président a également félicité tous les gagnants et a promis de se concentrer sur le développement et le renforcement de la paix et de la stabilité en Gambie.