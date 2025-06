Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présentait son rapport à la 76e Assemblée mondiale de la santé, l'organe décisionnel de l'agence des Nations unies, qui se réunit cette semaine.

"La fin du COVID-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale ne signifie pas la fin du COVID-19 en tant que menace sanitaire mondiale", a déclaré Tedros aux États membres.

"La menace de l'émergence d'une autre variante provoquant de nouvelles vagues de maladies et de décès demeure, de même que la menace de l'émergence d'un autre agent pathogène au potentiel encore plus mortel".

En outre, face à des crises qui se chevauchent et convergent, "les pandémies sont loin d'être la seule menace à laquelle nous sommes confrontés", a-t-il ajouté, soulignant la nécessité de disposer de mécanismes mondiaux efficaces pour faire face et répondre aux urgences de toutes sortes.

"Lorsque la prochaine pandémie frappera à la porte - et elle le fera - nous devons être prêts à y répondre de manière décisive et collective", a-t-il conseillé.

Les objectifs de santé

M. Tedros a déclaré que le COVID-19 avait des répercussions importantes sur les objectifs liés à la santé dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), dont l'échéance est fixée à 2030.

La pandémie a également eu une incidence sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs "Triple Billion", annoncés lors de l'Assemblée mondiale de la santé de 2017.

Cette initiative quinquennale vise à garantir qu'un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d'une couverture sanitaire universelle, qu'un milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées contre les urgences sanitaires et qu'un milliard de personnes supplémentaires jouissent d'une meilleure santé et d'un plus grand bien-être.

Action sur les ODD

M. Tedros a indiqué que les pays avaient progressé en matière de couverture sanitaire universelle, quelque 477 millions de personnes en bénéficient aujourd'hui. Toutefois, il a prévenu que si la tendance actuelle se poursuit, moins de la moitié de la population mondiale sera couverte d'ici la fin de la décennie, "ce qui signifie que nous devons au moins doubler le rythme".

"La pandémie nous a fait dévier de notre trajectoire, mais elle nous a montré pourquoi les objectifs de développement durable doivent rester notre étoile polaire et pourquoi nous devons les poursuivre avec la même urgence et la même détermination que celles avec lesquelles nous avons combattu la pandémie", a-t-il déclaré.

Promouvoir la santé, prévenir les maladies

M. Tedros a également mis en exergue plusieurs résultats obtenus au cours de l'année écoulée.

Les pays ont pris des mesures pour promouvoir la santé en prévenant les maladies et en s'attaquant à leurs causes profondes, par exemple. Entre 2017 et 2022, 133 gouvernements ont augmenté ou introduit une nouvelle taxe sur les produits qui nuisent à la santé, comme le tabac et les boissons sucrées.

"Nous constatons également des progrès encourageants dans l'élimination des graisses trans produites industriellement dans l'approvisionnement alimentaire mondial", a-t-il déclaré.

"De nombreux pays ont également accompli des progrès impressionnants dans la réduction de la consommation de sel, l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires."

Nouvel accord sur la pandémie

M. Tedros a conclu son intervention en exhortant les pays à "accélérer le rythme des progrès" en ce qui concerne le triple milliard et les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé.

Il a appelé à des négociations urgentes et constructives sur le nouvel accord mondial sur la pandémie et le règlement sanitaire international (RSI), le traité qui régit la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, "afin que le monde n'ait plus jamais à faire face à la dévastation d'une pandémie comme celle du COVID-19".

Il a également demandé aux pays de soutenir une augmentation de 20 % de leurs contributions pour soutenir le travail de l'OMS.