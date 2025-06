Par Kudra Maliro

Tysia Mukuna se considère comme une guerrière du café - du genre à " imposer ", si elle le pouvait, une règle selon laquelle les matins sont incomplets sans la dose de caféine du café congolais.

À 30 ans, cette femme entreprenante dirige une entreprise locale appelée "La Kinoise", qui produit et vend du café depuis environ trois ans. "J'ai une passion pour l'agriculture depuis mon plus jeune âge.

La Kinoise est donc une combinaison de mon amour pour l'agriculture, de mon sens des affaires et de mes connaissances", explique Tysia à TRT Afrika.

La plantation de la société à Kinshasa produit des fèves qui sont ensuite transformées dans l'usine de La Kinoise avant d'être commercialisées.

Il s'agit d'une première dans l'ouest de la République démocratique du Congo, qui marque un tournant aussi bien pour le café produit localement que pour l'esprit d'entreprise et l'emploi dans la région.

Depuis le mois d'avril, les charrettes de la marque La Kinoise chargées de café congolais ne passent pas inaperçues dans les rues de Kinshasa.

L'entreprise est également présente dans les villes de Lubumbashi, Boma et Matadi.

Le projet de marketing de rue basé sur les charrettes de La Kinoise fournit déjà des emplois à plus de 200 personnes tout en leur permettant de fonctionner de manière presque autonome.

D'ici 2024, l'entreprise vise à employer des dizaines de jeunes dans la capitale afin de remédier au taux de chômage élevé parmi les Congolais. "Notre politique est d'avoir un taux de chômage nul dans la capitale congolaise d'ici 2030", déclare Tysia.

Plus qu'une simple entreprise de café

L'objectif à long terme de La Kinoise est de conquérir le marché international du café, ce que son fondateur, M. Tysia, estime réalisable bien que les rayons des supermarchés regorgent de marques du monde entier.

"Pour commencer, nous aimerions créer une culture en RDC afin qu'il soit habituel de prendre une tasse de café avant d'aller au bureau, tout comme en Chine, où il existe un rituel du thé", explique Tysia.

"Leur façon de valoriser le thé m'a beaucoup impressionnée. Si nous donnons la même valeur au café congolais, je crois que nous allons conquérir toute l'Afrique et le monde".

La jeune femme a déjà remporté plusieurs distinctions. Parmi les épithètes qui lui ont été attribuées, citons "Strong Lady" et "Woman of Merit". Elle a également figuré dans le "Top 100 des femmes les plus influentes d'Afrique" choisi par le magazine Forbes, entre autres.

"L'objectif de notre entreprise est de faire connaître le Congo à travers le café", explique Tysia.

Une douzaine de charrettes circulent chaque matin dans les rues de Kinshasa pour que la population ait accès à du bon café à des prix abordables pour tous.

"Nous distribuons notre café dans les restaurants, les supermarchés, les hôtels et partout où les gens peuvent acheter de la nourriture.

Les habitants de Kinshasa semblent avoir adhéré au concept du café vendu dans les rues de Kinshasa.

"Depuis que j'ai découvert que du café était vendu dans les rues de Kinshasa, je me lève tôt le matin, je monte dans ma voiture, j'achète mon café en route, j'arrive au bureau et je savoure ma tasse", déclare Jean Nyembo.

Il attend avec impatience le jour où La Kinoise livrera son café à domicile.

Une longue tradition du café

La RDC possède de nombreux kilomètres carrés de terres arables. Vers 1980, l'ancien Zaïre (RDC) exportait du café vers les États-Unis, le Soudan et l'Éthiopie.

Sa production annuelle s'élevait alors à 500 000 tonnes, contre seulement 10 000 tonnes actuellement. Pendant des décennies, le gouvernement a géré les exportations, entravant la croissance d'entreprises privées comme La Kinoise.

Les coopératives ont maintenant pris le relais, espérant ramener le café congolais à sa position de prééminence d'il y a 40 ans, lorsque le pays africain était l'un des plus grands exportateurs de café au monde.

Les défis sont nombreux, notamment les fréquentes coupures d'électricité qui obligent de nombreuses entreprises à recourir à des groupes électrogènes, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires en carburant se chiffrant en milliers de dollars.

La fiscalité à plusieurs niveaux et les problèmes de mobilité dans la région rendent encore plus difficile la viabilité de l'activité caféière.

"La Kinoise n'échappe pas à ces problèmes. Les routes ne sont pas goudronnées, ce qui crée des problèmes de livraison entre les villes de la RDC. Parfois, il est nécessaire d'envoyer les cargaisons par avion, ce qui devient très coûteux pour l'entreprise", explique Tysia.

Les producteurs de café cherchent du soutien

Roger Tata, directeur de la coopérative Kawa Kanzururu en RDC, une entreprise qui cultive du café dans l'est du Congo, rappelle que l'ancien Zaïre faisait partie des pays exportateurs avant que les ravages de la guerre ne commencent à se faire sentir en 1996.

La production a chuté rapidement par la suite lorsque les agriculteurs ont été obligés de quitter leurs champs à cause de l'insécurité.

"Nous avons constaté le départ de plusieurs opérateurs économiques qui investissent dans le café et l'abandon des plantations, ce qui a provoqué une chute vertigineuse de la présence du café congolais sur le marché mondial", dit Tata.

"Nous sommes en train de relancer, mais encore timidement. Si je peux estimer la moyenne, nous sommes dans les 20%. Il a fallu le courage des coopératives pour rebondir, mais elles ont besoin de l'aide du gouvernement congolais."

Outre l'amélioration de la sécurité dans les zones de culture du café, la liste des souhaits des producteurs comprend la suppression de certaines taxes.

"Nous préférerions également une exemption des frais de visa pour les explorateurs potentiels de café qui viennent de l'étranger. Notre pays produisait environ 120 000 tonnes de café par an avant 1980, et aujourd'hui nous en sommes à 11 000 tonnes. C'est une baisse drastique", souligne M. Tata.