Par Mazhun Idris

En mars 2021, la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de déclarer 2023 Année internationale du millet.

Au début de l'année, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a énuméré "six raisons d'introduire le millet sur le marché".

L'Afrique, qui est un terrain d'essai aussi difficile que possible pour l'efficacité, pourrait ajouter une septième bonne raison et d'autres encore pour que le monde adopte l'un de ses super-aliments les plus sous-estimés.

L'argumentaire de la FAO en faveur du millet place ce groupe très varié de graminées à petites graines, largement cultivées dans le monde comme céréales ou grains pour le fourrage et la consommation humaine, tout en haut de la chaîne alimentaire en termes de durabilité, de développement économique et de valeur nutritionnelle.

Qu'ils soient consommés sous forme de grains entiers ou transformés en farine, les caractéristiques nutritionnelles des millets surpassent celles d'autres céréales comme le riz blanc.

Le Dr Muhammad Baba Bello, économiste agricole ayant une expérience de terrain en Afrique de l'Ouest, préconise l'utilisation du millet pour lutter contre la malnutrition dans les communautés africaines et améliorer la viabilité économique des ménages ruraux.

M. Bello, qui travaille à l'Institut international d'agriculture tropicale au Nigeria, souligne que, bien que de nombreux ménages ruraux africains consomment du millet sous diverses formes, certains ne connaissent pas l'étendue de sa valeur nutritionnelle.

"Le millet peut être enrichi avec encore plus de micronutriments et de vitamines. Mais il faut d'abord développer la chaîne de valeur du millet en investissant dans l'amélioration de sa valeur marchande pour qu'elle corresponde à celle, par exemple, du maïs ou du soja, qui ont de multiples usages dans différentes industries", explique-t-il à TRT Afrika.

Le millet comme aliment de base

Selon la FAO, les millets englobent un groupe diversifié de céréales de terre sèche à petits grains, dont la sétaire, la basse-cour et le fonio.

La campagne en cours met l'accent sur les avantages du millet en tant qu'aliment de base en termes de résilience climatique, de bénéfices pour la santé, de possibilités de moyens de subsistance en milieu rural, de sécurité alimentaire et de diversité d'utilisation dans l'alimentation et les produits pharmaceutiques.

Ces céréales ne poussent pas seulement là où les autres ne peuvent pas pousser, elles nourrissent également le sol et l'écosystème, selon les experts.

En plus d'être une culture aride qui s'adapte aux conditions du sol, toutes les sortes de millet sont une bonne source de calcium, de manganèse, de phosphore, de potassium, de cuivre, de fibres alimentaires et de minéraux.

En tant qu'aliment, le millet est une céréale naturellement dépourvue de gluten. Les variétés les plus courantes sont le millet perlé, le millet des doigts et le millet blanc.

Les données de la FAO montrent que le millet est principalement cultivé en Asie et en Afrique, l'Inde étant le premier producteur, suivie du Nigeria, du Niger et de la Chine.

Dans la région du Sahel, en Afrique subsaharienne, le millet est un aliment de base traditionnel. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria et le Niger, les millets sont utilisés dans une variété de plats et de boissons locaux tels que le Tuwo, le Biski (céréale bouillie), le Waina (crumpet roussi), le Kunu (gruau), le Fura (boules roulées) et le Tumu (grain rôti sur l'épi).

Nasiru Baita, cultivateur de millet dans la région de Jahun, dans l'État de Jigawa, au nord-ouest du Nigeria, se souvient avec un brin de nostalgie que les parents donnaient à leurs enfants de la pâte à base de millet pour favoriser la croissance et l'immunité. Certaines personnes, en particulier dans les zones rurales, suivent encore cette pratique.

Fidèle à sa croyance en la bonté du millet, Nasiru reste un agriculteur qui se concentre sur un objectif plus large.

"Après avoir récolté du millet la saison dernière, j'ai nettoyé ma ferme en vue d'une nouvelle récolte cette année. J'ai déposé une benne de fumier de bovins car j'aurais besoin d'engrais après les semis", explique-t-il à TRT Afrika.

Comme de nombreux agriculteurs de la région qui se préparent avec enthousiasme à la nouvelle saison agricole qui débutera fin mai ou début juin, M. Nasiru espère que le temps sera un allié.

"En fait, nous attendons la première grande pluie de la saison. Notre millet est une culture de 90 jours", explique-t-il.

Contrairement au passé, les producteurs de millet obtiennent aujourd'hui des variétés de semences améliorées à des prix subventionnés par l'agence de services de vulgarisation agricole du gouvernement de l'État.

Mais de nombreux agriculteurs de la communauté de Nasiru utilisent encore d'anciennes semences, qu'ils conservent après chaque récolte.

Nécessité d'une valeur ajoutée

Selon M. Bello, le principal problème de la production de millet en Afrique est l'absence de valeur ajoutée orientée vers le marché. "La recherche actuelle se concentre principalement sur les variétés de semences et la résistance des sols, ce qui n'est pas suffisant", déclare-t-il.

Abbas Zubairu, un autre petit agriculteur du nord du Nigeria, explique que l'un des principaux défis de la culture du millet est le coût élevé des engrais.

Bien que le gouvernement fournisse des engrais à des taux subventionnés, ceux-ci ne sont généralement pas suffisants pour les agriculteurs.

De nombreux agriculteurs sont donc contraints de recourir à des engrais plus coûteux disponibles sur les marchés locaux.

L'année dernière, Abbas a produit 30 sacs de millet, chacun contenant 50 kg, mais les dépenses importantes en engrais ont érodé ses gains.

"J'ai acheté un sac d'engrais NPK à 18 000 N (40 $), après avoir raté l'engrais subventionné par le gouvernement vendu à 15 000 N (33 $). J'ai également acheté un sac d'urée à 27 000 N (60 $) sur le marché, que le gouvernement a vendu à 22 000 N (48 $)", déplore-t-il.

Sur les marchés locaux de Jahun, les prix du millet ont culminé cette saison à plus de 25 000 N (55 $) pour un sac de 50 kg. C'est également le prix en vigueur sur les marchés de Gujungu et de Kafin-hausa, tous situés dans l'État de Jigawa.

Le Dr Ayuba Ibrahim Adamu, qui présente une émission hebdomadaire sur la nutrition dans une station de radio locale du nord du Nigeria, estime que les millets doivent rester abordables pour tous en raison de leur valeur nutritionnelle et thérapeutique.

"La consommation de millet permet de contrôler le diabète, la tension artérielle et le taux de cholestérol. Mais nous devons éduquer davantage nos concitoyens", déclare-t-il.

"Dans la liste des super-aliments indigènes, rien ne se rapproche du millet en termes de valeur nutritionnelle et d'accessibilité. Je mange du millet tous les jours, même lors d'occasions spéciales", ajoute-t-il.

Le Dr Bello souligne l'importance du millet pour l'Afrique à bien des égards. "Le millet était un aliment de base dans certaines régions d'Afrique avant même l'arrivée du riz et du maïs. Là où des cultures comme le maïs échouent, le millet prospère même avec moins d'engrais."

Les experts s'accordent à dire que l'augmentation de la production de millet pourrait contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et à accroître les revenus des gouvernements et des agriculteurs, en particulier dans les pays africains qui disposent d'un avantage comparatif dans la culture de ce super-aliment.