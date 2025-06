La Semaine de la cuisine turque est un événement célébré dans le monde entier par les ambassades et les missions de la Turquie, en collaboration avec des partenaires locaux, qui présentent des variétés de la cuisine turque.

La cuisine turque est également basée sur le concept de zéro déchet, car la Turquie a mis en œuvre des programmes de zéro déchet et a joué un rôle de premier plan pour en faire une initiative mondiale des Nations unies.

"Façonnée par plus de mille ans de cultures et de traditions, d'héritage social et d'histoires, la cuisine turque a ses saveurs distinctives et diverses" a déclaré l'ambassadrice de Turquie en Zambie, Istem Circiroglu, lors du lancement d'un événement dans la capitale, Lusaka.

"Cette année, nous présentons des plats et des délices de la ville de Hatay, dans le sud-est de la Turquie", ajoute Mme Circiroglu

M. Circiroglu a également profité de l'événement pour indiquer que les échanges commerciaux entre la Zambie et la Turquie ont plus que doublé, passant de 25 millions de dollars en 2021 à 52 millions de dollars en 2022, avec un plus grand potentiel pour l'avenir.

"Jusqu'à présent, 25 accords et protocoles d'accord ont été signés entre la Turquie et la Zambie. Un accord de coopération dans le domaine du tourisme en fait partie et, à ce jour, 190 étudiants zambiens ont bénéficié de bourses d'études de Türkiye", a-t-elle ajouté.

Rodney Sikumba, ministre zambien du tourisme, a déclaré que l'événement turc était important pour les calendriers touristiques des deux pays, car il permet de promouvoir une cuisine riche auprès de la communauté internationale et de bénéficier des contributions de grands experts.

"La présentation de la cuisine turque en apprend beaucoup sur le peuple turc, et j'encourage tous les Zambiens à déguster les différentes denrées alimentaires exposées."

"La cuisine turque est le reflet d'une tradition profondément ancrée dans le présent", a déclaré M. Sikumba, qui était accompagné du ministre du commerce, M. Chipoka Mulenga, et du ministre des transports et de la logistique, M. Frank Tayali.

Il a ajouté que le président Zambien, Hakainde Hichilema, était impressionné par la commémoration des 100 ans d'existence de la Turquie en 2023, décrivant le pays comme un partenaire de coopération de tous les instants dans plusieurs domaines, notamment le commerce, le transport, le tourisme et l'éducation.