Les ministres africains des finances ont appelé à une réforme du système des droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI).

Lors d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue lundi à Sharm El-Sheikh, en Égypte, les ministres ont déclaré que cette révision permettrait aux nations africaines d'accéder à davantage de fonds pour le développement.

Le DTS est l'instrument monétaire artificiel du FMI utilisé pour les processus comptables internes.

La valeur du DTS est calculée à partir d'un panier pondéré de grandes monnaies : le dollar américain, l'euro, le yen japonais, le yuan chinois et la livre sterling.

Les pays membres qui stockent leurs fonds au FMI se voient généralement attribuer des DTS en fonction de leurs quotes-parts respectives. Plus le montant de la quote-part est élevé, plus l'allocation de DTS d'un pays est importante. Les économies les plus fortes ont généralement des quotes-parts plus élevées.

Le système des DTS est essentiel pour déterminer l'accès aux prêts, les obligations de remboursement et le remboursement des intérêts sur les prêts, entre autres.

Lors de la réunion du groupe de travail africain de haut niveau sur l'architecture financière mondiale, les ministres des finances ont déclaré que les réformes proposées pour le système des DTS, si elles sont approuvées, renforceront la voix de l'Afrique sur la scène mondiale.

Hanan Morsy, secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), a déclaré que lorsque les DTS sont alloués, ils ont tendance à favoriser les pays qui n'en ont pas autant besoin que les pays en développement.

"Les DTS sont distribués en proportion des quotes-parts existantes du FMI, qui sont principalement fonction de la taille et de la position relative d'une économie dans l'économie mondiale", a-t-elle déclaré.

Mme Morsy a donné l'exemple de 2021, lorsque le FMI aurait alloué 450 milliards de dollars de DTS aux pays à revenu élevé sur les 650 milliards de dollars disponibles. Selon elle, les pays développés sont "les moins susceptibles d'avoir besoin ou d'utiliser les DTS".

Elle a ajouté que l'Afrique, qui compte 54 États et 1,4 milliard d'habitants, a reçu moins de DTS que l'Allemagne, qui compte 83 millions d'habitants.

Les ministres des finances présentes au séminaire ont demandé au FMI d'allouer les DTS selon une méthode fondée sur des règles et une approche analytique, et en fonction du niveau des besoins.

Ils ont plaidé pour la réorientation des DTS vers les banques multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, afin d'atteindre les objectifs proposés.