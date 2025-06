L’une des clauses du contrat liant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pourrait défrayer la chronique cet été.

Lorsqu’en septembre dernier, on apprit que le contrat d’une durée de trois ans signé par Mbappe contenait une clause disposant de l’existence d’une option d’un an l'existence d'une option d'un an, à ce moment-là il eût fallu prendre conscience de toute sa portée.

Malgré les photos et une campagne de communications disposant d’un bail jusqu'en 2025, le natif de Bondy est en réalité lié avec Paris jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire à la discrétion du joueur.

L'attaquant français a donc jusqu'au 31 juillet 2023 pour décider s'il souhaite activer ou non cette saison supplémentaire (2024-2025).

À l’heure actuelle, la tendance ne serait pas à l’activation de cette option selon « l’Équipe ». Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 a été déçu par le mercato estival de 2022, tant au niveau des arrivées que des départs. Il a également exprimé son agacement concernant le retard de paiement de sa prime en début de saison.

S’il reste au Paris Saint-Germain en septembre, il percevra une somme d’un montant approximatif de 90 millions d'euros. C’est pourquoi, malgré tout, au sein du club, personne n'imagine la saison prochaine sans la présence de la star française.

Un départ au Real Madrid toujours possible ?

Si Kylian Mbappé devait rester l’année prochaine, quid de l’exercice suivant ? L'expérience récente a démontré qu'une prolongation de contrat était tout à fait envisageable dans des circonstances similaires. Cependant, rien ne garantit que le Paris Saint-Germain pourra réaliser deux fois le même exploit.

Or, la situation qui se profile place le club sous une considérable pression. Il y a une réelle menace de voir le capitaine de l'équipe de France partir librement s'il n'est pas convaincu par la politique sportive mise en oeuvre, tout comme il l'a été cette saison.

La saison prochaine, alors que se profilera la fin du contrat de l’international français, la question du Real Madrid va continuer d’alimenter les débats autour de Kylian Mbappé. Bien que cela ne soit pas de nature à perturber ses ambitions sportives élevées, à la fin de la saison 2021-2022, le joueur originaire de Paris s'était agacé de voir son avenir occuper autant de place dans les médias.

À chaque fois qu'il s'exprimait, la question revenait inévitablement. Il en sera de même au cours des prochains mois.

Après une saison décevante pour Karim Benzema (17 buts et 3 passes décisives en Liga), le Real Madrid s'est mis en quête d'un nouvel attaquant. Cependant, à moins que le joueur du Paris Saint-Germain ne manifeste clairement sa volonté de partir, il semble peu probable qu'il soit choisi pour rejoindre le club madrilène.

Les dirigeants du Real Madrid sont convaincus que le club parisien ne le laissera pas partir cet été. Idéalement, ils souhaiteraient recruter une star mondiale à l'été 2024. ​​

La perspective de faire signer gratuitement Kylian Mbappé est très intéressante pour le Real Madrid. Le Français a toujours été apprécié par le président madrilène Florentino Pérez. En termes d'image et sur le plan sportif, son style de jeu, plus baroque, le séduit.

Cependant, pour espérer rejoindre le club madrilène, Mbappé devra probablement accepter un salaire moins élevé Il devra également accepter de ne plus évoluer sur le côté gauche de l'attaque, une position désormais occupée par Vinicius.

De plus, outre-Manche, après son éventuel rachat, Manchester United cherchera à faire une percée majeure sur le marché et tentera certainement de s’attacher les services de Kylian Mbappé, surtout si le club venait à être détenu par un groupe d'investisseurs qataris. A suivre…