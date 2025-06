La capitale colombienne, Bogota, a abrité la deuxième édition de "la Semaine de la cuisine turque" qui se déroule du 23 au 24 mai.

Les activités ont débuté mardi soir au siège de l'ambassade d'Ankara à Bogota, en présence de personnalités diplomatiques et de ressortissants turcs.

Dans un discours prononcé lors de l'inauguration de l'événement, l'ambassadrice turque Beste Pehlivan Sun a mis l'accent sur la grande diversité de la cuisine turque.

Le coup d'envoi de l'événement a été marqué par la distribution de divers plats préparés par d'éminents chefs turcs.

Les activités de la "Semaine de la Cuisine Turque" se déroulent sous les auspices de la Présidence de la République et le soutien du Ministère de la Culture et du Tourisme, entre le 21 et le 27 en Türkiye et à l'étranger.

L'événement comprend la présentation des différentes spécialités culinaires de chaque province turque ainsi que la distribution des plats locaux aux visiteurs turcs et étrangers.

Le livre "Cuisine turque avec des recettes historiques", préparé par le ministère turc de la Culture et du Tourisme, a été également présenté lors de l'événement.