"Avant, pour avoir du réseau et appeler, il fallait monter sur la dune qui est là-bas, mais maintenant même couché à la maison tu as le réseau et l’internet ", se réjouit le chef du village de Yagalane.

Un pilonne de 70 mètres installé ici récemment leur offre l'accès à l'internet et aux services de téléphonie.

"Cela a beaucoup amélioré notre quotidien et ce même réseau couvre treize autres villages comme le nôtre, on apprécie beaucoup", confie le chef du village de Yagalane.

Le dispositif mis en place dans ce village couvre en effet une superficie de vingt kilomètres carrés en termes de connectivité et d’accès au réseau de téléphonie.

Un autre site pilote installé dans le village de Aholé non loin de la ville de Doutchi dans la région de Dosso "couvre trois villages et fournit la téléphonie et l’internet aux habitants qui ont déjà accès aux services même si l’exploitation commerciale n’a pas encore débuté ", affirme Ibrahima Abdou conseiller principal du DG Niger Telecom.

Ces villages font partie d’un vaste projet du gouvernement censé accroître le nombre de localités du Niger qui ont accès à la connectivité numérique -téléphonie, Internet, paiements mobiles.

Cela vise à couvrir près de 2100 villages correspondant à 1,9 % de la population totale en 5 ans.

Le projet "villages intelligents pour la croissance rurale et l'inclusion financière" lancé en a comme objectif principal d'accroitre l’accès aux services de téléphonie mobile et de services à large bande dans les zones rurales et apporter des services financiers numériques dans certaines zones mal desservies.

Il est financé par la Banque mondiale pour un montant de 100 millions de dollars répartis en 50% don et en 50% crédit".

Le pays espère ainsi tirer profit des technologies numériques dans le but de réduire la pauvreté et d’accroitre les revenus, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et soutenir l'inclusion sociale par l’accès à des comptes et services de transfert des fonds par téléphone mobile.