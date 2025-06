"L'approche de la Türkiye à l'égard des pays africains est entièrement conforme aux principes fondateurs de l'Union africaine et repose sur un partenariat holistique, inclusif, respectueux de l'autre et égal sur une base gagnant-gagnant".

C'est avec ces mots que le ministère turc des affaires étrangères a célébré, jeudi, la Journée de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai.

Dans une déclaration écrite, le ministère a déclaré : "Nous félicitons sincèrement tous nos frères et sœurs africains à l'occasion de la Journée de l'Afrique du 25 mai, qui correspond au 60e anniversaire de la création de l'Union africaine, qui représente les idéaux des peuples africains pour un continent intégré, pacifique et prospère".

Dans le cadre de la Journée de l'Afrique de cette année, une exposition d'artisanat africain sera ouverte aux visiteurs pour refléter la culture du continent en coopération avec la Maison africaine de la culture.

Un panel intitulé "Les relations Türkiye-Afrique dans la 100e année de la République" sera par ailleurs organisé par la présidence pour les Turcs à l'étranger et les communautés apparentées.

Enfin, le vice-ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur Burak Akçapar, s'adressera lors de l'événement de célébration organisé par les ambassadeurs des pays africains résidant à Ankara, où 38 États africains sont représentés.

Le communiqué souligne qu'à l'occasion du 60e anniversaire de l'institutionnalisation de l'esprit panafricain, l'Afrique est devenue un acteur respecté, efficace et essentiel de la communauté internationale, et il précise que, dans cette optique, un soutien total a été apporté aux efforts des amis africains en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, ainsi qu'aux initiatives visant à accroître la présence de l'Afrique au sein des plateformes internationales.

"Notre approche des pays africains est pleinement conforme aux principes fondateurs de l'Union africaine et repose sur un partenariat holistique, inclusif, de respect mutuel et d'égalité sur une base gagnant-gagnant. Nous partageons l'esprit de 1963 et l'horizon futur de l'Afrique et attachons une grande importance à l'Agenda 2063 et aux Objectifs de développement durable 2030 des Nations unies.

Dans le cadre de notre politique de partenariat avec l'Afrique, nous continuerons à développer notre coopération et notre solidarité dans tous les domaines, qui ont atteint un nouveau niveau avec le 3e sommet Türkiye-Afrique qui s'est tenu dans notre pays du 16 au 18 décembre 2021."