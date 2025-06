Par Dayo Yussuf

La saisie par la police kenyane d'un lot de lait en poudre dont la date de péremption était dépassée a suscité un tollé général.

De nombreuses personnes ont craint pour la sécurité de leurs enfants et pour la leur. La saisie et la vente de produits emballés susceptibles d'être impropres à la consommation n'est pas une nouveauté dans le monde du commerce de détail.

Mais en tant que consommateur, combien de fois vous arrêtez-vous pour vérifier les dates de péremption des aliments emballés avant de les acheter ? La recherche suggère que vous devriez toujours le faire.

Une étude récente de l'université de Harvard a montré que la consommation d'aliments emballés qui restent sur les étagères après leur date de péremption peut même entraîner une mort prématurée.

Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont donné de vieux aliments à des mouches et à des souris. Les résultats sont surprenants. Les aliments conservés et consommés au-delà de la période de sécurité stipulée ont systématiquement réduit l'espérance de vie des sujets de recherche jusqu'à 10 %.

En réalité, beaucoup d'entre nous ne font pas attention, surtout lorsque la date de péremption d'un produit n'est pas trop éloignée.

Les nutritionnistes affirment qu'il est possible de s'en sortir, mais que cela dépend du mode de conservation des aliments. Ils affirment que le stockage à l'état congelé peut parfois permettre de conserver les aliments plus longtemps que la durée de consommation initialement recommandée.

Le Dr Alice Ojwang, experte en nutrition au Kenya, affirme qu'il est plus facile d'identifier les aliments dont la date de péremption est dépassée à partir des boîtes de conserve et des emballages.

"Beaucoup de gens ne savent même pas comment identifier les aliments avariés", explique-t-elle à TRT Afrika. "Vous pouvez acheter vos fruits et légumes sans être en mesure de savoir s'ils sont avariés ou non, à moins qu'ils ne commencent à sentir mauvais.

Cette situation est particulièrement problématique pour les gouvernements confrontés à des vendeurs malhonnêtes. Le 17 mai, le Kenya a annoncé la suspension de 27 fonctionnaires, y compris de la police et du ministère concerné, pour la vente de sucre jugé impropre à la consommation humaine et destiné à la production industrielle d'éthanol.

Selon les experts, de tels cas continueront à se reproduire tant qu'il y aura des gens qui choisiront de manger des aliments périmés "même s'ils voient des choses qui poussent dessus".

Les dangers de l'empoisonnement

Les produits alimentaires avariés, comme la viande et le poisson, peuvent déclencher un grave empoisonnement dû à des bactéries telles que Salmonella, E. coli, H. pylori et bien d'autres.

Vous pouvez également vous exposer à des bactéries dangereuses comme les champignons, que l'on trouve principalement dans le pain et d'autres aliments à base de blé lorsqu'ils sont avariés.

Cela peut conduire à un empoisonnement ou déclencher une allergie et, parfois, des maladies auto-immunes comme l'asthme, les infections urinaires et les ulcères gastroduodénaux.

Les aliments périmés n'ont pas non plus de valeur nutritionnelle, ce qui signifie que vous n'en tirez rien et que vous êtes vulnérable aux maladies.

Le Dr Ojwang prévient que même les aliments surgelés peuvent parfois poser problème. "La crème glacée est une chose surprenante qui peut provoquer une intoxication. Le danger de la congélation et de la décongélation des aliments est de les exposer à des bactéries comme la Listeria, qui s'attaque également aux légumes et aux fruits congelés", explique-t-elle.

Les signes d'une intoxication alimentaire sont les suivants : maux de tête, fièvre, maux d'estomac, diarrhée, nausées ou vomissements. Les experts recommandent de consulter immédiatement un médecin, car certains cas peuvent mettre la vie en danger.

L'OMS recommande aux consommateurs de vérifier la date de péremption ou la date limite de consommation des aliments avant de les acheter.

Les supermarchés ont l'habitude de réduire les prix des produits alimentaires dont la date de péremption est proche ; il convient donc d'être particulièrement attentif avant d'acheter ce type d'aliments.

Selon le Dr Ojwang, le plus important est de toujours savoir ce que l'on mange, même s'il peut y avoir des exceptions.

"Vous savez que le lait avarié n'est pas mauvais. Il est en fait très sûr et bon pour la santé. S'il s'agit de lait naturel provenant d'animaux, vous pouvez l'utiliser pour fabriquer des produits tels que du fromage frais ou du yaourt", explique-t-elle.