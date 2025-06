La société de défense turque Titra Technology a signé un accord avec l'entreprise de drones malaisienne Aerodyne Group pour commercialiser Alpin, le premier hélicoptère sans pilote de Turquie, sur le marché local.

Titra participe au salon international de la marine et de l'aviation de Langkawi (LIMA 2023), l'un des plus grands salons de défense de la région Asie-Pacifique, et a signé un accord avec Aerodyne Group, le premier fournisseur mondial de services de drones.

Un partenariat exclusif sera établi entre Aerodyne Group et Titra, qui est connue pour sa grande expertise dans la technologie des systèmes sans pilote et sa capacité à fournir des solutions innovantes.

D'abord focalisée sur le marché malaisien, la coopération stratégique s'étendra par la suite aux marchés mondiaux.