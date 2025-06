Par Niying Roger Mbihbiih

En décembre 2022, les billets de banque de type "2020" du franc CFA ont été introduits dans les économies de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par la Banque des États de l'Afrique centrale, ce qui a coïncidé avec une montée en flèche des sentiments anti-français dans la région et dans d'autres zones de l'Afrique.

Une grande frustration est attachée à l'existence continue de cette monnaie, considérée comme la source du contrôle économique, de l'exploitation et de la tension entre la France et les peuples des anciens territoires coloniaux.

La monnaie a été créée le 26 décembre 1945 et signifie littéralement "franc des colonies françaises d'Afrique".

Malgré la fin du colonialisme, la monnaie a été maintenue et est actuellement utilisée dans 14 pays - Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad - et dans deux autres pays - Guinée équatoriale et Guinée-Bissau - qui n'ont pas été colonisés par la France.

Cette monnaie est considérée par de nombreux politologues et économistes afro-centristes comme un héritage du colonialisme, un rappel de l'absence de souveraineté économique et un outil néo-impérial utilisé par les Français pour asphyxier le progrès et le développement socio-économique de leurs anciennes colonies.

Les efforts déployés par de nombreuses personnes pour changer cette monnaie ont échoué, y compris la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d'adopter une monnaie sous-régionale - l'Eco - en 2020.

L'origine de tous les maux

Des parallèles ont été établis entre les indicateurs économiques déplorables de la plupart des pays qui utilisent le franc CFA, et le consensus est que cette monnaie est au cœur de leurs malheurs et de leurs ralentissements économiques.

Lorsqu'on les compare à d'autres pays de la région, après avoir pris en compte d'autres facteurs, les économies n'utilisant pas le franc CFA surpassent largement celles qui utilisent cette monnaie.

Par exemple, dans les divers classements cohérents des économies les plus riches et à la croissance la plus rapide de l'Afrique subsaharienne établis par la Banque mondiale, seuls la Côte d'Ivoire et le Bénin, parmi les économies utilisant le franc CFA, affichent des indicateurs économiques impressionnants et des projections de croissance robustes.

La structure du franc CFA est peut-être à l'origine de la controverse et des tensions qui entourent son utilisation continue.

Premièrement, la monnaie est imprimée en France et exportée vers les pays concernés ; deuxièmement, la souveraineté monétaire est compromise ; et troisièmement, la stabilité de la monnaie est garantie par l'euro via la France.

Bien que le gouvernement français ait toujours nié ces accusations et noté que l'utilisation continue de la monnaie dépendait entièrement de la volonté des dirigeants africains, l'émergence d'un fort sentiment anti-français sur le continent en raison de cette monnaie ainsi que d'autres facteurs a persisté et s'est amplifiée.

Sentiments anti-français

L'existence du franc CFA a été utilisée par une jeunesse militante panafricaine de plus en plus consciente pour alimenter et justifier les sentiments anti-français dans de nombreuses anciennes colonies françaises d'Afrique.

Des militants politiques et des droits de l'homme tels que Kemi Seba et Nathalie Yamb ont attiré l'attention sur ce que l'on peut appeler les liens néocoloniaux qui sont perpétués par l'utilisation continue de cette monnaie et démontrent que la monnaie peut être liée de manière significative à la stagnation du développement des anciennes colonies françaises ainsi qu'à un rappel constant de l'hégémonie et du contrôle de la France sur ses anciennes colonies.

Les mauvais traitements infligés aux migrants économiques dans les pays de l'Union européenne comme la France, l'intervention militaire française au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine, ainsi que l'histoire coloniale française peu ragoûtante sur le continent, ont contribué à faire bouillir la marmite.

En fait, la montée des sentiments anti-français peut être directement liée à la récente vague de coups d'État militaires qui a balayé l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Mali, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso.

Lors d'une conférence publique devant l'Assemblée nationale française, un parlementaire français a fait remarquer que les putschistes maliens étaient davantage soutenus par leur population et méprisaient la présence continue de la France dans leur pays.

En effet, les tensions entre la France et la nation ouest-africaine du Mali ont dégénéré lorsque les troupes françaises ont été invitées à quitter le territoire malien, tandis que les relations diplomatiques entre Paris et Bamako ont été rompues avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali à la fin de l'année 2022.

Le péril français

Un autre scénario révélateur de l'affaiblissement de l'influence de la France en Afrique s'est produit le 4 mars 2023 lorsque, lors d'une escale en République démocratique du Congo, son invité, le président Félix Tshisekedi, a rappelé poliment mais fermement au président Macron la nécessité pour la France et les autres puissances occidentales de changer leur mentalité paternaliste lorsqu'elles traitent avec l'Afrique.

Cette réprimande, qui a trouvé un écho dans toute l'Afrique, est apparue comme une indication que le paternalisme de la France et de l'Europe ne sera plus toléré par la majorité des dirigeants africains.

Le récent voyage de Macron en Afrique - un voyage qui visait à lancer la nouvelle politique économique, militaire et environnementale de la France ainsi qu'à sauver sa réputation malmenée et sa perte d'influence - a été considéré par de nombreux politologues comme un échec, car il a révélé une fois de plus à quel point la France a désespérément besoin de contrôler l'Afrique pour conserver sa place sur la scène mondiale.

La Russie et la Chine sont apparues comme des alternatives potentielles à la présence française sur le continent.

Alors que la France et la Russie sont empêtrées dans la guerre en Ukraine, on pense que Moscou considère les sentiments anti-français en Afrique comme une opportunité de discréditer la France sur le plan diplomatique et d'implanter sa présence militaire par l'intermédiaire du groupe Wagner, déjà actif au Mali et en République centrafricaine où il fournit des services militaires et de sécurité.

Le porte-parole du gouvernement de transition du Mali a déclaré dans une interview accordée à RFI que la Russie avait fourni au pays un important matériel militaire tel que des hélicoptères et un arsenal pour combattre les insurgés dans le nord du Mali.

De même, le président en exercice de la République centrafricaine a observé que la Russie a amélioré l'infrastructure militaire de son pays avec un lot d'armes, puisque celles que les Français avaient promises n'ont jamais été livrées.

Il semblerait que la France, à ses risques et périls, continue de mettre en œuvre une approche colonialiste dans ses relations avec les pays d'Afrique subsaharienne, malgré la fin du colonialisme au début des années 1960.

L'auteur, Niying Roger Mbihbiih, est maître de conférences au département d'études féminines et de genre de l'université de Buea, au Cameroun.

