Pour la première fois de son histoire, la Turquie va élire son président de la République après un second tour. A l’approche de ce scrutin historique, qui opposera le président sortant à Kemal Kilicdaroglu, Recep Tayyip Erdogan a appelé les électeurs à se rendre aux urnes et à voter.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président turc a déclaré : “Demain, allons ensemble aux urnes pour la grande victoire de la Turquie. Pour la Présidence, cette fois-ci, reflétons beaucoup plus fortement la volonté qui s'est manifestée au parlement le 14 mai. Commençons le siècle turc avec nos votes."

Des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 14 mai pour élire le président du pays et les 600 membres du parlement.

L'Alliance du peuple d'Erdogan a remporté la majorité au parlement, tandis que la présidentielle fera l'objet d'un second tour le 28 mai.

Lors du second tour, le candidat-président affrontera Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition, et candidat commun de l'Alliance de la nation, qui regroupe six partis d'opposition.

Le premier tour avait vu Recep Tayyip Erdogan obtenir 49,52 % des voix, tandis que Kilicdaroglu est arrivé en deuxième position avec 44,88 %. Sinan Ogan, de l'alliance ATA, a obtenu 5,17 % des voix, ce qui lui a valu d’être considéré comme "un faiseur de rois".

Ogan a décidé, lundi, d'appeler à voter pour Erdogan lors du second tour, déclarant : "Nous estimons que cette décision est la meilleure pour notre pays et notre nation".