Les 85 millions de citoyens de Turquie sortiront vainqueurs du second tour de la présidentielle de dimanche, a assuré le président Recep Tayyip Erdogan, à la veille du scrutin.

"Tous ceux qui ont foi en la volonté nationale, qui font un rêve pour notre pays et qui ressentent l'appartenance à cette terre sortiront vainqueurs des élections du 28 mai", a déclaré Erdogan samedi, lors de son dernier rassemblement à Istanbul, à la veille de l'élection.

"Ceux qui, malgré toutes les provocations, ne jettent pas d'ombre sur le scrutin, ne font pas fi de l'État de droit ou de la légitimité, et qui croient à la possibilité de changer la politique civile seront considérés comme les vainqueurs de ces élections, quels qu'en soient les résultats", a-t-il ajouté.

La Turquie s'apprête à organiser, dimanche, le second tour de scrutin pour élire le président de la République, aucun candidat n'ayant atteint le seuil des 50 % plus 1 lors du premier tour d’il y a deux semaines.

Si le 14 mai, l'Alliance du Peuple d'Erdogan s’est assuré la majorité au Parlement, aucun candidat n’a obtenu la majorité simple, (50% +1) des suffrages. Un second tour est donc prévu pour départager les deux principaux concurrents. Fait notable : Erdogan est cependant arrivé en tête de la course en recueillant 49,52 % des votes.

Au second tour, le président sortant affrontera son rival Kemal Kilicdaroglu, le leader du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), et candidat de l'Alliance de la nation, qui regroupe six partis d'opposition.

"Nous récolterons la victoire de manière à ce que toute la Turquie, avec ses 85 millions d'individus, l’emporte. Notre nation, avec toutes ses couleurs, gagnera et notre démocratie, pour laquelle nous avons payé un lourd tribut, l’emportera. Quel que soit le parti politique dont ils sont partisans, tous les électeurs qui manifestent leur volonté par des moyens légitimes gagneront", a déclaré Erdogan.

Le président turc a ajouté qu’à son avis, les personnes qui ont voté pour les partis d'opposition le 14 mai, tels que le CHP, le Parti pour la Démocratie et le Progrès (DEVA), le Parti Démocratique des Peuples (HDP) et le Bon Parti (Parti IYI), se rallieront à l'Alliance du Peuple ce dimanche.

"Nous les invitons également, ce sont les fils de cette nation. J'espère que nous allons tous avancer dans le même sens", a-t-il ajouté.