M. Erdogan a remporté dimanche le second tour des élections présidentielles, en recueillant plus de 27 millions des voix, alors que le candidat de l'opposition, M. Kemal Kilicdaroglu, a obtenu plus de 25 millions de voix.

L'émir du Qatar, Tamim bin Hamad, a été le premier dirigeant à féliciter M. Erdogan.

"Mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, je vous félicite pour votre victoire. Je vous souhaite plein de succès dans votre nouveau mandat - je forme le vœu de voir les relations solides entre nos deux pays se développer et se renforcer davantage”, a déclaré l’émir du Qatar sur son compte Twitter.

Sous Erdogan, la Turquie a été l'un des premiers pays à aider le Qatar face au blocus imposé par ses voisins du Golfe en 2017.

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a également adressé un message de félicitations à Erdogan et au peuple turc pour la victoire électorale du président.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a félicité Erdogan.

"La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer" a-t-il écrit sur Twitter.

Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part souligné que Moscou apprécie grandement la contribution personnelle d’Erdogan au renforcement des relations amicales russo-turques et à la coopération bilatérale mutuellement bénéfique dans divers domaines.

"Victoire électorale incontestable", a noté le premier ministre hongrois Viktor Orban.

Pour le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui a posté un long message sur Twitter, il s’agit d’une victoire "historique".

"Il est l'un des rares dirigeants mondiaux dont la politique est ancrée dans le service public. Il est un pilier de force pour les musulmans opprimés et une voix fervente pour leurs droits inaliénables".

"Je me réjouis à l’idée de travailler avec lui pour approfondir notre partenariat stratégique, conformément à l'excellente fraternité qui unit nos deux peuples”.

“Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration en vue d'une normalisation complète des relations entre nos deux pays” a indiqué de son côté le premier ministre arménien Nikol Pashinyan félicitant Erdogan.

Le président de la Somalie, Mohamed Farmaajo, a été le premier dirigeant africain à féliciter M. Erdogan.

"C'est un véritable témoignage de votre grand leadership. Je me joins aux milliards de personnes dans le monde qui ont prié pour vous et pour le peuple turc pour ce succès" a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a salué, pour sa part, le “triomphe de son frère et ami”, le président Erdogan.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont également montré des célébrations en Syrie et en Azerbaïdjan après que la victoire d'Erdogan soit devenue évidente.

Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a également félicité le président Erdogan pour sa réélection lors d'un appel téléphonique, l'invitant à se rendre à Bakou dans un avenir proche.