Le président turc Recep Tayyip Erdogan a consolidé son héritage de 21 ans de carrière politique à la tête du pays en battant le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, lors du second tour de l'élection présidentielle.

Selon les résultats préliminaires de dimanche, M. Erdogan a recueilli 52,10 % des voix contre son adversaire, M. Kilicdaroglu, qui a obtenu un peu moins de 48 %, dans ce qui a été qualifié de scrutin le plus important de l’histoire de la République de Turquie.

Dans son discours prononcé à Istanbul juste apès l'annonce de sa victoire, M. Erdogan, visiblement ravi, a repris quelques paroles d'une célèbre chanson turque sous les applaudissements de milliers de partisans.

"Nous avons achevé le second tour de l'élection présidentielle avec le soutien du peuple. Je remercie tous ceux qui ont voté", a-t-il déclaré.

M. Erdogan a obtenu environ 27,5 millions de voix, soit environ deux millions de plus que M. Kilicdaroglu.

Le Conseil suprême des élections, annoncera les résultats définitifs le 1er juin.

La victoire d'Erdogan est d'autant plus remarquable qu'il a dû surmonter une campagne de diffamation acharnée menée par la presse occidentale.

Valeria Giannotta, directrice de l'Observatoire de Turquie au Centre de politique internationale, un groupe de réflexion italien, a décrit M. Erdogan comme un dirigeant "résistant et fort" dans son analyse du scrutin.

"Le résultat a montré que le peuple turc a plébiscité Erdogan et la continuité qu'il représente... Les cinq prochaines années seront marquées par la continuité, y compris dans l'approche sécuritaire en termes de lutte contre le terrorisme. Je m'attends à ce que la Turquie soit une force stabilisatrice dans la région", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision TRT World.

Dans une déclaration faite après la fermeture des bureaux de vote, le président du Conseil suprême des élections, a déclaré que les élections s'étaient déroulées dans le calme et qu'aucune perturbation n'avait été signalée.

Lors des élections législatives, l'Alliance du Peuple dirigée par le parti AK d'Erdogan a également obtenu la majorité en remportant 323 sièges à la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui compte 600 membres.

Les premières estimations pour le second tour font état d'un taux de participation de plus de 85 %, légèrement inférieur au taux de 88,92 % enregistré il y a deux semaines. Les électeurs d'outre-mer ont voté à 55,62 %, contre 52,69 % lors du premier tour.

Il y a plus de 64 millions d'électeurs en Turquie et à l'étranger.

Avec cette victoire, Recep Tayyip Erdogan restera au pouvoir pendant cinq années supplémentaires. Il a été élu président pour la première fois en 2014 et réélu en 2018.

Âgé de 69 ans, il a également été premier ministre de 2003 à 2014 et maire d'Istanbul de 1994 à 1998.

À la veille du second tour, le président avait rassemblé ses partisans à Istanbul, déclarant que les 85 millions de citoyens de la Turquie seraient les vainqueurs du second tour de la présidentielle de dimanche.

"Tous ceux qui ont confiance en la volonté nationale et qui ont le sentiment d'appartenir à ces terres seront les vainqueurs des élections du 28 mai", avait-il assuré.

Plus de 64,1 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales et un peu plus de 192 000 urnes ont été installées dans toute la Turquie.

Les bureaux de vote situés aux portes des douanes ont également fermé dimanche, tandis que le vote dans les missions diplomatiques de la Turquie à l'étranger s'est terminé le 24 mai.