Bola Tinubu, vainqueur des élections au Nigeria, a prêté serment lundi matin en tant que président de la plus importante économie et de la nation la plus peuplée d'Afrique.

Le vétéran de 71 ans a remporté l'élection avec 37 % des voix, selon les résultats officiels.

Des dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ont pris part à la cérémonie de prestation de serment dans la capitale fédérale, Abuja. Les États-Unis et la Chine ont également envoyé des délégations.

Le Nigeria est confronté à des taux d'inflation et de chômage élevés, ainsi qu'à des problèmes de sécurité qui ont entraîné une recrudescence des enlèvements contre rançon.

Dimanche, M. Tinubu, ancien gouverneur de l'État de Lagos, ville capitale économique du pays, aurait déclaré, lors d'un dîner d'investiture, qu'il n'avait pas besoin de la pitié des Nigérians, selon les médias locaux.

"Nous sommes confrontés à la corruption, à l'insécurité et à de nombreux problèmes, mais ne me plaignez pas. J'ai demandé ce poste. J'ai fait campagne pour l'obtenir. Pas d'excuses. Je serai à la hauteur des attentes, je vous le promets", aurait-il déclaré.

Sa victoire électorale a été contestée devant les tribunaux par ses deux plus proches rivaux, bien que la commission électorale ait précédemment nié toute irrégularité.