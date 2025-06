Par Abdulwasiu Hassan

Le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a prêté serment lundi. Il succède ainsi à Muhammadu Buhari, qui quitte ses fonctions après avoir terminé ses deux mandats.

M. Tinubu, 71 ans, a remporté l'élection présidentielle au Nigeria en février, sous la bannière du parti au pouvoir, l'APC. Il devient le seizième dirigeant du pays et le cinquième président démocratiquement élu depuis le retour du pays à la démocratie en 1999.

Cet homme politique expérimenté a fait campagne sur son bilan en tant qu'ancien gouverneur de l'État de Lagos, où il a dynamisé l'économie en augmentant massivement les revenus et le développement industriel et en améliorant le système de transport.

Il a également réalisé des projets d'infrastructure dans le centre commercial du Nigeria, notamment des routes, des écoles et des établissements de santé.

C'est ce qui donne à certains Nigérians, comme Nasiru Ringim, confiance dans le nouveau président. Nous espérons qu'il profitera de cette opportunité pour améliorer ce qu'il a fait dans le passé", a déclaré M. Ringim à TRT Afrika. Je souhaite bonne chance au nouveau gouvernement et nous espérons qu'il tiendra ses promesses.

Relancer l'économie

Mais la nouvelle tâche qui attend Bola Tinubu, au moment où il prête serment pour diriger la plus grande économie et le pays le plus peuplé d'Afrique, est énorme et les attentes générales sont élevées.

Le nouveau dirigeant nigérian a déclaré aux journalistes qu'il était à la hauteur de la tâche. Je suis rafraîchi et je suis prêt pour la tâche qui m'attend", a déclaré M. Tinubu, juste après son retour d'un voyage à l'étranger, environ un mois avant sa prestation de serment.

La tâche qui attend M. Tinubu "exige beaucoup de réflexion et d'action", déclare Zuhumnan Dapel, chercheur en économie nigériane au Centre de recherches pour le développement international, basé au Canada.

Le meilleur travail pour le nouveau président est de donner aux Nigérians une meilleure économie", a déclaré M. Zuhumnan à TRT Afrika.

Il a déclaré que le Nigeria devait diversifier son économie en investissant davantage dans les secteurs non pétroliers, y compris l'agriculture, ce qui contribuera à réduire les importations de denrées alimentaires et à augmenter les revenus du gouvernement.

Amir Muhammad Harbo, un habitant de l'Etat de Jigawa, dans le nord du pays, a déclaré qu'il attendait du gouvernement de Bola Tinubu qu'il s'appuie sur l'héritage de l'administration du président Muhammadu Buhari.

Le nouveau gouvernement doit prendre des mesures pour stabiliser l'économie et créer des emplois", a déclaré M. Harbo à TRT Afrika.

Il estime qu'avec davantage de projets tels que la méga raffinerie de pétrole de Dangote récemment mise en service, la lutte contre le chômage et la relance de l'économie, des progrès massifs au Nigeria "sont possibles".

Il appelle également à des fondations plus solides dans le secteur de l'éducation. Le système éducatif nigérian a besoin d'être réformé, en particulier dans le domaine de l'éducation de base.

Le nouveau gouvernement doit investir et améliorer la qualité de l'éducation pour tous les Nigérians", ajoute M. Harbo. Cela fera du pays un "meilleur endroit pour tous les Nigérians".

Le Dr Isa Abdullahi, directeur du département d'économie de l'université fédérale de Kashere, dans l'État de Gombe, partage cet avis.

Le Dr Abdullahi estime que le nouveau gouvernement nigérian devrait poursuivre ses efforts pour revitaliser et soutenir les industries du pays afin de leur permettre de réduire la pression sur le gouvernement en termes d'opportunités d'emploi.

Selon lui, cela aidera l'économie du pays, qui dépend du pétrole. "Le seul moyen pour un gouvernement ou une société de créer des emplois est de produire", a déclaré M. Abdullahi à TRT Afrika.

"S'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de revenus pour le gouvernement", ajoute-t-il.

La clé d'une excellente performance

L'insécurité est un autre problème auquel le Nigeria est confronté. Dans une récente interview, Bola Tinubu a félicité son prédécesseur, Muhammadu Buhari, pour avoir dégradé le groupe armé Boko Haram, qui mène une insurrection meurtrière depuis plus de dix ans dans le nord du pays et dans les pays voisins, à savoir le Niger, le Cameroun et le Tchad.

Il y a aussi le problème des fréquents enlèvements contre rançon par des bandes armées, auquel les autorités nigérianes tentent de s'attaquer.

"Il faut une synergie entre les sept agences de sécurité du pays pour renforcer la sécurité", a déclaré Kabiru Adamu, un analyste de la sécurité, à TRT Afrika.

Les experts soulignent également la nécessité de favoriser l'unité entre les diverses communautés ethniques et religieuses du Nigeria et d'améliorer d'autres secteurs, notamment la santé et l'électricité.

Le Nigeria est souvent considéré comme le "géant de l'Afrique" en raison de sa population, de la taille de son économie et du rôle de leader qu'il joue sur les questions continentales.

Selon les analystes, c'est un autre signe du défi qui attend Bola Tinubu, car il devrait jouer un rôle clé en Afrique et au-delà, en plus de s'occuper des questions nationales.

Le chercheur Zuhumnan Dapel affirme que le nouveau président nigérian doit "engager des experts" pour travailler "avec honnêteté" dans tous les secteurs. S'il le fait, il obtiendra d'excellents résultats", conclut M. Dapel.