Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remporté les élections présidentielles et législatives grâce à sa stratégie de campagne qui prône l'unité et rejette la polarisation sociale, a déclaré la directeur de la communication, Fahrettin Altun.

"Le président Erdogan a fait de la constance et de la cohérence des valeurs fondamentales de la politique. En revanche, son adversaire (Kemal Kilicdaroglu) ne s'est pas soucié d'être cohérent. Il ne s'est pas non plus soucié de la vérité. Il a simplement dit ce qu'il avait besoin de dire quand il avait besoin de le dire", a déclaré M. Altun sur Twitter lundi.

Les élections présidentielles et législatives turques qui viennent de s'achever ont mis en évidence le contraste entre les stratégies de campagne employées par M. Erdogan et son adversaire, a insisté M. Altun, ajoutant que si M. Erdogan s'est efforcé de rester cohérent et d'aborder les questions sociales, son adversaire a eu recours à une "campagne excessivement populiste et hyperréaliste".

La campagne s'est déroulée "dans une atmosphère équitable et transparente", a-t-il souligné, ajoutant que le président Erdogan, confronté à une coalition de partis d'extrême droite et d'extrême gauche, a mené "une campagne réaliste, ne faisant pas de faux engagements et repoussant un barrage de désinformation".

"Ce ne sont pas seulement les trolls des médias sociaux qui ont participé à cette campagne de désinformation, mais aussi les principaux médias nationaux et internationaux. Malheureusement, l'adversaire du Président est devenu personnellement un porte-parole de cette campagne de désinformation", a-t-il déploré.

Polarisation politique

Par ailleurs, malgré les efforts extraordinaires déployés par M. Erdogan pour empêcher "la polarisation politique de se transformer en polarisation sociale, son adversaire a fait tout ce qui était en son pouvoir pour transformer la polarisation politique en polarisation sociale et pour aggraver cette polarisation. Il a même eu recours à des discours de haine", a-t-il noté.

M. Altun a mentionné les campagnes "excessivement populistes et "hyperréalistes" et les politiques de division des opposants au président Erdogan.

"Le président a construit sa campagne autour d'une règle de base de la sociologie en accord avec les réalités sociopolitiques : La société est plus que la somme des individus. C'est ce principe, ainsi que son engagement à défendre les droits de tous les citoyens, qui ont guidé ses efforts pour traiter les questions sociales", a-t-il déclaré.

M. Altun a expliqué ce que le président Erdogan entendait par la vision du "siècle de la Turquie" dans le manifeste électoral de son parti. "Le président a publié un document de plusieurs centaines de pages intitulé "les bonnes étapes pour le siècle de la Turquie".

Il a parlé de projets concrets, qu'il avait l'intention de lancer dans le cadre de ce plan, lors d'interviews télévisées et d'événements de campagne."

"Il va sans dire que le peuple turc a fortement soutenu le président Erdogan parce qu'il connaissait sa personnalité", a-t-il ajouté.

Plus de 64,1 millions de citoyens turcs étaient inscrits sur les listes électorales pour le second tour de dimanche, dont plus de 1,92 million avaient déjà voté dans des bureaux de vote à l'étranger.

Près de 192 000 urnes ont été mises à la disposition des électeurs dans toute la Turquie.

Selon des résultats préliminaires, Erdogan a remporté le second tour avec 52,14 % des voix, tandis que Kilicdaroglu a obtenu 47,86 % des voix, après le dépouillement de 99,43 % des bulletins.