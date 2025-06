By Mazhun Idris

Le président nigérian sortant, Muhammadu Buhari, a été élu en 2015 dans des circonstances sans précédent, avec un soutien massif et un niveau de popularité rare, en battant le président sortant Goodluck Jonthan, du parti au pouvoir, le Peoples' Democratic Party.

En tant que candidat du parti All Progressives Congress (APC), Buhari est devenu le premier homme politique de l'opposition à battre un président sortant lors d'une élection présidentielle au Nigéria.

Il a promis de s'attaquer à l'insécurité, de lutter contre la corruption et d'améliorer l'économie.

À l'époque, l'une des principales préoccupations des Nigérians et de la communauté internationale était la violence de Boko Haram, qui s'aggravait rapidement, le groupe d'insurgés s'emparant et contrôlant des portions du territoire nigérian et ses combattants, perpétrant presque quotidiennement des attentats à la bombe, des attaques à l'arme à feu et des enlèvements.

Renforcement de l'armée

Alors que le président Buhari s'est retiré après huit ans au pouvoir, son gouvernement se réjouit d'avoir repris des zones précédemment contrôlées par Boko Haram et d'avoir "dégradé" le groupe armé et sa ramification connue sous le nom d'ISWAP.

Le conflit qui a débuté en 2009 a entraîné la mort d'environ 350 000 personnes - directement et indirectement - selon les Nations unies.

S'exprimant lors de l'inauguration d'un centre de lutte contre le terrorisme en mars, le président Buhari a déclaré que le succès de la lutte contre Boko Haram et d'autres groupes armés "a été largement obtenu grâce aux efforts courageux" des forces de sécurité nigérianes en collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux, ainsi qu'au "soutien et à la coopération des citoyens nigérians".

Le manque d'équipements militaires appropriés a été l'un des principaux défis dans la lutte contre Boko Haram. Mais le gouvernement de Buhari affirme avoir acquis davantage d'armes, dont 38 avions pour l'armée de I’air nigériane.

"Le succès du Nigeria dans l'acquisition d'armes a contribué à la lutte contre l'insurrection", a déclaré un avocat nigérian, Idris Bawa, à TRT Afrika.

Bien que Boko Haram ait été très affaibli, les groupes armés qui enlèvent des personnes contre rançon se sont renforcés, en particulier dans le nord-ouest du pays.

Ils enlèvent des voyageurs sur les routes, des élèves dans les écoles et des habitants dans les communautés rurales, faisant des milliers de victimes au cours des trois dernières années.

Le président sortant, Muhammadu Buhari, ex-général de l'armée, a déclaré que des progrès avaient également été réalisés dans la lutte contre les groupes de kidnappeurs, appelés localement "bandits".

Bien que l'économie nigériane, qui dépend du pétrole, ait connu des difficultés avec l'effondrement de la devise et l'augmentation de l'inflation, son administration affirme avoir réussi à lutter contre la pauvreté, à relancer l'agriculture et à améliorer la production d'électricité.

Réformes pétrolières

Le gouvernement a attribué certains des défis économiques à la baisse des prix internationaux du pétrole et à l'impact mondial dévastateur de la pandémie du virus Covid-19.

Il affirme que l'économie est de nouveau sur la voie de la reprise malgré une faible croissance du PIB.

Sous l'administration de Buhari, le Nigeria a connu une paix relative dans la région pétrolière du Delta du Niger, où des militants cherchant à contrôler une plus grande partie de la richesse pétrolière attaquent généralement les installations pétrolières, volent le pétrole brut et enlèvent les travailleurs du secteur pétrolier.

Des puits de pétrole ont également été mis en service dans le nord du pays pour la première fois dans l'histoire de la région.

L'administration Buhari a également promulgué une loi historique qui réorganise le secteur pétrolier du pays en 2021. La loi sur l'industrie pétrolière encourage l'augmentation des investissements privés dans le secteur et une plus grande partie des revenus pétroliers aux communautés productrices de pétrole.

M. Buhari a déclaré que le pays avait perdu plus de 50 milliards de dollars d'investissements potentiels au cours des dix dernières années en raison des retards pris par les gouvernements précédents dans l'élaboration de la législation.

Grâce à cette loi, la compagnie pétrolière publique, la Nigerian National Petroleum Corporation, a été transformée en société à responsabilité limitée afin d'attirer davantage d'investissements du secteur privé.

Cette initiative a été saluée par de nombreuses personnes, dont Babatunde Azeez, gérant d'une station-service dans la ville commerciale de Lagos.

M. Azeez a toutefois déclaré qu'il n'était pas satisfait de certains autres politiques économiques, notamment la fermeture des frontières terrestres du Nigeria pendant plusieurs mois entre 2019 et 2020, qui, selon lui, a affecté les citoyens, en particulier ceux qui font du commerce le long des frontières.

"Nous pouvons pardonner au gouvernement à cause des crises mondiales telles que le Covid-19, les récessions et l'impact de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous ne pouvons pas l'excuser à la lumière de certaines politiques, telles que la fermeture des frontières", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Toutefois, le gouvernement a déclaré que la fermeture de la frontière avait contribué à lutter contre l'insécurité en réduisant l'importation de drogues et d'armes illégales.

Elle a également indiqué qu'elle avait contribué à relancer la production alimentaire locale en réduisant les importations de denrées alimentaires et en encourageant et en soutenant les agriculteurs locaux.

Un autre héritage du gouvernement du président Buhari est la relance du transport ferroviaire dans le pays, notamment entre la capitale Abuja et la ville septentrionale de Kaduna, entre la ville commerciale de Lagos et Ibadan dans la région du sud-ouest et entre Itakpe et Warri dans la région pétrolifère du delta du Niger.

"La réhabilitation du rail par le président Buhari a facilité la vie des voyageurs", déclare Ibrahim Halilu Abubakar, qui voyage régulièrement en train entre Kaduna et Abuja depuis que le chemin de fer est devenu opérationnel en 2016.

M. Abubakar a déclaré à TRT Afrika que bien que des hommes armés aient attaqué un train de passagers et enlevé des dizaines de personnes l'année dernière, la plupart du temps, "les trains nous ont apporté de l'aide lorsque le voyage par la route était l'option la plus risquée" en raison des enlèvements fréquents sur les routes.

Risque de corruption

Le gouvernement se vante également de la construction massive de routes, de ponts et de l'amélioration des ports maritimes et des aéroports, ainsi que des secteurs de la santé et de l'électricité.

Dans le domaine de l'éducation, il a fait passer le nombre d'universités du pays de 122 à 228, soit la plus forte augmentation jamais enregistrée.

Le gouvernement affirme également qu'il a été en mesure d'augmenter le nombre de places dans les écoles de base.

Mais le pays a connu l'une des plus longues grèves de professeurs d'université de son histoire, laissant environ deux millions d'étudiants sur le carreau, les institutions ayant été fermées pendant huit mois en 2022.

Les membres de l'Academic Staff Union of Universities ont entamé une action de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et un financement accru des universités.

Lorsque le président Buhari a été élu, l'une de ses principales déclarations a été la suivante : "Si nous ne tuons pas la corruption, la corruption tuera le Nigeria".

Cela fait partie de sa promesse de lutter contre la corruption endémique qui, selon lui, "représente un danger évident pour le Nigeria".

Le ministre de la Justice, Abubakar Malami, a déclaré aux médias locaux en novembre dernier que depuis 2015, le gouvernement avait récupéré environ 1 milliard de dollars de fonds volés dans le cadre de ses efforts de lutte contre la corruption.

Plusieurs hommes politiques de premier plan, dont des sénateurs et d'anciens gouverneurs d'État, ont été incarcérés pour corruption, ce qui constitue une avancée sans précédent dans le pays.

Cependant, la grâce et la libération ultérieure de deux anciens gouverneurs d'État emprisonnés, Joshua Dariye de l'État du Plateau et Jolly Nyame de l'État de Taraba, ont été largement critiquées par les militants anti-corruption qui ont déclaré que cette mesure avait jeté une ombre sur la lutte contre la corruption.

Le gouvernement a défendu sa décision en disant que les politiciens ont été libérés en raison de leur état de santé.

La décision "est l'aboutissement d'un processus rigoureux, réglementé et guidé par la loi, qui n'a en aucun cas été conçu pour atteindre un objectif politique", a déclaré le porte-parole de M. Buhari, Garba Shehu, dans un communiqué publié à la suite d'un tollé général.

Le gouvernement de Buhari a réformé et renforcé les lois anti-corruption du pays afin de faciliter la saisie des fonds et des biens liés à la corruption dans le pays et à l'étranger et de lutter contre la fraude sur Internet.

En février, la Banque centrale du Nigeria a commencé à mettre en œuvre une politique visant à introduire des billets de banque de conception nouvelle et à supprimer progressivement les billets existants afin de réduire la corruption, l'inflation et l'insécurité.

Mais de nombreux Nigérians, dont le gérant d'une station-service, Babatunde Azeez, ont critiqué cette mesure parce qu'elle a provoqué de graves pénuries d'argent en circulation avant d'être suspendue à la suite d'un arrêt de la Cour suprême.

Une autre législation importante signée par le président Buhari est la loi de 2018 sur l'interdiction de la discrimination à l'égard des personnes handicapées (Discrimination against Persons with Disabilities (Prohibition) Act), qui donne aux personnes handicapées plus de droits et de liberté en termes d'opportunités d'emploi et de lutte contre la discrimination dans la vie publique.

Auto-évaluation et excuses

L'avocat nigérian Idris Bawa estime que ces réformes sont essentielles pour que le pays aille de l'avant. Il a également cité les réformes menées pour améliorer le système judiciaire et les affaires policières à la suite des manifestations de rue organisées en 2020 contre les brutalités policières présumées, connues sous le nom de "manifestations EndSARS".

M. Bawa a déclaré que le gouvernement de M. Buhari avait fait du bon travail à cet égard, car pendant des décennies, ''nous n'avons pas eu de telles réformes de la police''.

Dans un discours télévisé prononcé un jour avant l'expiration de son mandat, Muhammadu Buhari a attribué à son administration des performances élevées dans les domaines de la relance de l'économie, de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre la corruption, de la consolidation de la démocratie et du développement des infrastructures, ainsi que de l'amélioration de l'image et de l'influence du Nigeria sur la scène internationale.

Malgré les critiques à l'encontre de son gouvernement, le dirigeant nigérian sortant a déclaré : "Je suis convaincu que je quitterai mes fonctions avec un Nigeria meilleur en 2023 qu'en 2015".

Il a toutefois présenté ses "excuses sincères" aux Nigérians en raison de ce qu'il a appelé "la douleur et la souffrance temporaires" causées par certaines politiques économiques de son gouvernement, qu'il a qualifiées de "choix difficiles".

Mais il a souligné que ces "mesures ont été prises pour le bien général du pays". La plupart de ces politiques "ont donné les résultats désirés", a ajouté le président sortant.

M. Buhari a souhaité bonne chance à son successeur Bola Ahmed Tinubu et s'est dit convaincu que le nouveau président, issu de son parti, l'APC, conduirait le Nigeria à un niveau "supérieur".

