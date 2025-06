Le bureau du procureur général a indiqué lundi dans un communiqué qu'une autre personne avait été condamnée à 12 ans de prison, six individus à 10 ans.

Une personne a écopé de cinq ans de prison et six autres à trois ans, tandis que cinq personnes ont été acquittées alors que trois autres prévenus sont décédés avant que leur procès n'ait lieu.

La branche libyenne de l'État islamique était l'une des plus puissantes du groupe terroriste en dehors de son territoire d'origine en Irak et en Syrie, profitant du chaos et de la guerre qui ont suivi un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011.

En 2015, elle a lancé une attaque contre l'hôtel de luxe Corinthia à Tripoli, tuant neuf personnes, avant d'enlever et de décapiter des dizaines de chrétiens égyptiens dont elle a présenté la mort dans des films de propagande atroces.

Après avoir gagné des territoires à Benghazi, Derna et Ajdabiya dans l'est de la Libye, le groupe a pris le contrôle de la ville côtière centrale de Syrte, qu'il a conservée jusqu'à la fin de l'année 2016 en y instaurant un régime strict de moralisation de la vie publique appuyé par des sanctions sévères.

Mustafa Salem Trabulsi, directeur d'une organisation de familles de victimes ou disparues, a déclaré qu'il avait espéré que tous les suspects seraient condamnés à la peine de mort, mais qu'il acceptait le verdict.

"Mon fils a disparu et mes proches, mon beau-frère, a été assassiné sur la place de Syrte", a-t-il déclaré.

S'exprimant devant le tribunal lundi, Fawzia Arhuma a déclaré qu'elle se réjouissait de ces condamnations à mort après que son fils a été tué par le groupe dans une installation électrique près de Syrte.

"Aujourd'hui, mon fils a sorti ma tête de l'eau. Aujourd'hui, j'ai enterré mon fils", a-t-elle déclaré.