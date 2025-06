Par Abdulwasiu Hassan

Le Nigeria a peut-être trouvé la recette pour mettre fin à la perte de revenus du pays, caractérisée par l'exploitation minière illégale et rampante du précieux métal jaune à partir de ses régions du nord et du sud-ouest très riches en ressources naturelles.

Située dans la ville de Mopa, dans l'État central de Kogi, une usine de traitement de l'or récemment mise en service devrait desservir un groupe de petits mineurs artisanaux et contribuer au développement de l'industrie du traitement de l'or dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Olamilekan Adegbite, ministre sortant des mines et du développement énergétique du Nigeria, estime que cette installation permettra d'officialiser les petites exploitations minières artisanales dans un groupe et contribuera à "freiner l'exploitation des mineurs d'or artisanaux et à petite échelle".

L'objectif est d'encourager les jeunes à participer activement à la "chaîne de valeur de l'or en aval", a-t-il déclaré lors du lancement de l'usine.

L'usine, équipée de machines de traitement de l'or et d'autres machines, dispose également de 30 cellules, d'une section de formation, d'un bloc administratif et d'une alimentation électrique stable, entre autres.

Afin de lutter contre l'exploitation minière illégale, le gouvernement recueille les données biométriques de tous les petits exploitants miniers artisanaux enregistrés dans le pays.

"Nous sommes en train de créer un système permettant de réduire le taux élevé d'exploitation minière illégale et de contrebande, d'augmenter les recettes publiques provenant de la ressource, de créer des emplois et d'améliorer la gestion environnementale et sociale", a déclaré M. Adegbite.

Coût en personnel et en capital

Pendant de nombreuses années, l'extraction de l'or au Nigeria a été dominée par des mineurs artisanaux qui extraient et vendent de l'or de manière informelle dans tout le pays.

Ce type d'exploitation est la norme dans les régions du nord-ouest, du centre-nord et du sud-ouest. Malgré ses avantages, l'exploitation artisanale de l'or s'est accompagnée d'un coût élevé en termes de ressources humaines et de capital.

Des centaines d'enfants ont été tués par le saturnisme provoqué par l'exploitation minière artisanale dans l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, entre 2010 et 2021.

La bonne nouvelle est que la contamination de l'eau, du sol et des aliments due au traitement des gisements d'or par les mineurs artisanaux de la région a été stoppée grâce à un nettoyage effectué par les parties prenantes locales et internationales.

La fuite des capitaux par l'exportation illégale d'or non traité du Nigeria reste toutefois un défi en raison des lacunes systémiques qui doivent encore être résolues. Le commerce informel de l'or non traité constitue toujours un énorme gouffre pour le Trésor public, en plus de provoquer des pertes d'emploi, a déclaré le ministre des mines.

L'une des mesures prises par le gouvernement pour résoudre ce problème est l'initiative présidentielle de développement de l'exploitation minière artisanale de l'or (Presidential Artisanal Gold Mining Development Initiative - PAGMDI), qui vise à acheter de l'or directement aux mineurs artisanaux.

Le programme a été lancé en 2019. En 2020, 12,5 kg de lingots d'or extraits au Nigeria conformément aux normes de la London Bullion Market Association ont été payés par la banque centrale du Nigeria (CBN) dans le cadre de ce même programme.

Lors de l'acquisition des lingots d'or en 2020, le président de l'époque, Muhammadu Buhari, avait déclaré que l'amélioration de l'extraction de l'or dans le pays permettrait de créer 250 000 emplois tout en générant des revenus annuels d'une valeur de 500 millions de dollars en termes de redevances et de taxes pour le gouvernement.

L'or qui ne brille plus

Bien que le succès de sociétés privées telles que Segilola Resources Operating Ltd dans l'extraction de l'or ait suscité l'intérêt de l'étranger pour l'investissement au Nigeria, la majeure partie de l'extraction de l'or au Nigeria est toujours effectuée par des mineurs artisanaux, a déclaré le ministre sortant, M. Adegbite.

En théorie, l'usine de traitement de l'or de Kogi pourrait donc être utile à de nombreux mineurs.

Le géologue principal Abdullahi Lawal a déclaré que l'usine augmenterait le taux de récupération de l'or dans le processus d'exploitation minière, augmentant ainsi le volume d'or pur extrait par les mineurs artisanaux.

Une augmentation de la productivité permettrait à son tour "d'augmenter les revenus miniers", a-t-il expliqué. Un obstacle potentiel est le site de l'usine de traitement de l'or qui est éloigné des gisements d'or dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Nigeria.

Pour pallier la distance, les experts estiment que les autorités doivent faire un effort supplémentaire pour relier les mineurs artisanaux de tout le pays à l'usine de traitement de l'or.

M. Lawal a déclaré que le pays devait mettre en place des infrastructures de transport entre les sites miniers situés dans d'autres parties du pays et l'usine de traitement de l'or ou établir des usines là où l'exploitation minière artisanale a lieu.

Depuis un bon moment, les problèmes de sécurité entravent l'exploitation des mines d'or dans certaines régions du pays. Les experts pensent que si rien n'est fait pour y remédier, les problèmes de sécurité peuvent limiter le succès de l'usine de traitement de l'or.

Avec le renforcement de la sécurité, on espère que le secteur de l'extraction et de la transformation de l'or au Nigeria se développera, stimulant l'emploi et les revenus du gouvernement.

En tant que pays qui tente de diversifier son économie en s'éloignant de celle qui dépend uniquement de l'exportation de pétrole brut, le Nigeria a besoin de l'amélioration des revenus et des possibilités d'emploi qu'apporte le soutien de l'État.