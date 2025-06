Par Coletta Wanjohi

L'Afrique du Sud a accordé l'immunité diplomatique aux personnalités étrangères qui prévoient d'assister au sommet des Brics en août et à une réunion ministérielle des Brics prévue le mois prochain.

Le groupe des Brics réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

L'immunité pourrait permettre au président russe Vladimir Poutine d'assister en personne au sommet, selon des rapports locaux, mais un fonctionnaire a déclaré qu'il s'agissait d'une procédure normale pour l'organisation d'un sommet.

La Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d'arrêt contre le président Poutine en mars pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. L'Afrique du Sud est signataire du statut de Rome de la CPI et est tenue d'exécuter le mandat d'arrêt.

Un porte-parole du Kremlin a déclaré que la Russie participerait au sommet "au niveau approprié", rapporte l'agence de presse russe Tass.

"La Russie attache une grande importance au développement de ce format d'intégration. Et la Russie participera à ce sommet au niveau approprié", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

M. Peskov a promis de donner "tous les détails" plus tard, a ajouté l'agence de presse.

Dans un avis publié au journal officiel, le ministre sud-africain des relations internationales, Naledi Pandor, a déclaré que l'immunité diplomatique couvrait les participants pour la période de la réunion ministérielle et du sommet respectivement.

Le chef de la diplomatie publique sud-africaine, Clayson Monyela, a déclaré que ces immunités constituaient une norme pour l'accueil de conférences et de sommets internationaux.

"Les immunités ne prévalent pas sur un mandat délivré par un tribunal international (comme la CPI) à l'encontre d'un participant", a-t-il tweeté.

Les Brics ont été créés par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2009. Un an plus tard, l'Afrique du Sud a été invitée à les rejoindre pour former les BRICS actuels.