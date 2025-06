L'autorité de l'aviation civile du Soudan va prolonger la fermeture de l'espace aérien soudanais jusqu'au 15 juin, a indiqué un communiqué de l'aéroport international de Khartoum sur sa page Facebook.

"Les vols d'aide et d'évacuation seront exemptés de cette décision après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes", ajoute le communiqué.

Au moins 17 personnes ont été tuées et 106 blessées après que des projectiles soient tombés sur un marché dans un quartier dense du sud de Khartoum, a déclaré le syndicat des médecins dans un communiqué. L'hôpital local de Bashair, l'un des rares à fonctionner encore dans la capitale, a été débordé.

Les forces armées ont déclaré dans un communiqué qu'elles avaient interrompu les négociations dans la ville saoudienne de Jeddah, accusant l'autre partie de ne pas s'engager à mettre en œuvre les termes de l'accord et de violer continuellement le cessez-le-feu.

Les négociations avec les forces de soutien rapide (RSF), qui ont commencé début mai, ont abouti à une déclaration d'engagement à protéger les civils et à deux accords de trêve à court terme, bien que ces accords aient été violés à plusieurs reprises.

L'armée, qui s'appuie sur l'aviation et l'artillerie, et le RSF, une force plus légèrement armée qui domine sur le terrain à Khartoum, avaient accepté de prolonger de cinq jours un accord de cessez-le-feu d'une semaine, juste avant son expiration lundi.

Washington prête à reprendre la médiation

Les Etats-Unis ont assuré jeudi qu'ils restaient prêts à assurer une médiation entre les belligérants au Soudan, mais à condition que ceux-ci soient "sérieux" au sujet d'une trêve, après l'échec des pourparlers en Arabie saoudite.

"Une fois que les forces auront montré clairement par leurs actions qu'elles veulent sérieusement respecter le cessez-le-feu, les Etats-Unis et le Royaume d'Arabie saoudite sont prêts à reprendre la facilitation des discussions suspendues pour trouver une solution négociée à ce conflit", a déclaré un porte-parole du département d'Etat lors du déplacement du secrétaire d'Etat Antony Blinken à Oslo.

L'armée a bombardé mercredi les paramilitaires à l'artillerie lourde à Khartoum après s'être retirée des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan menacé de famine.

Le porte-parole du département d'État a déclaré qu'il y avait eu de "graves violations du cessez-le-feu par les deux parties" au conflit.

"Ces violations nous ont amenés, en tant que facilitateur de ces pourparlers, à nous demander sérieusement si les parties sont prêtes à prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qu'elles ont contractées au nom du peuple soudanais", a-t-il déclaré.

Des négociations difficiles

Mohamed El Hacen Lebatt, porte-parole de l'Union africaine sur la crise au Soudan, a commenté le retrait de l'armée soudanaise des pourparlers de Djedda : "Ce n'est pas surprenant. Cela arrive souvent. Nous espérons que le médiateur réussira à amener les deux parties à travailler sur un cessez-le-feu attendu".

La capitale a été le théâtre de pillages généralisés et de fréquentes coupures d'électricité et d'eau. La plupart des hôpitaux ont cessé de fonctionner.

Avant que l'accord de cessez-le-feu ne soit renouvelé, une source militaire a déclaré que l'armée avait exigé que les forces de sécurité se retirent des maisons et des hôpitaux civils comme condition à une prolongation. Après l'accord sur la prolongation de cinq jours, les pourparlers se sont poursuivis sur les conditions de la trêve.

L'accord de trêve a été négocié et est surveillé à distance par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Ils affirment qu'il a été violé par les deux parties, bien que la trêve ait encore permis l'acheminement de l'aide à environ 2 millions de personnes.

Le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, militaire de carrière, et le général des FAR Mohamed Hamdan Dagalo, ancien commandant de milice connu sous le nom de Hemedti, sont engagés dans une bataille pour le pouvoir depuis le 15 avril. Aucun des deux camps ne semble avoir l'avantage.

Les affontements ont fait des centaines de personnes, déplacé plus de 1,2 million de personnes à l'intérieur du Soudan et poussé 400 000 autres à franchir les frontières vers les États voisins, selon les Nations unies.