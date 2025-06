Par Kudra Maliro

Le dialogue inter groupes armés a finalement été lancé ce mercredi 31 mai 2023 à Aru, en Ituri, province du Nord-Est de la RDC

Ces assises visent à mettre fin à plus d'une décennie d'affrontements entre groupes armés d'une part et des groupes armées, les forces de défense et de sécurité et les milices armés d'autre part, faisant des milliers de victimes dans la zone.

C'est le Général Peter Chirimwami, Commandant de la 32ème région militaire qui a procédé au lancement de ces travaux.

Ces pourparlers réunissent les représentants de mouvements armés tels que la Coopérative pour le Développement au Congo (CODECO), la Force Patriotique et Intégrationniste du Congo (FPIC), la Force de Résistance Patriotique de l’Ituri (FRPI) et ceux du Mouvement d’auto-défense Populaire de l’Ituri (MAPI), sous l’égide de l’administration militaire.

La province de l'Ituri confrontée à un cycle infernal des violences depuis plus d'une décennie, s'attend à une nouvelle ère après ces assises.

Ce dialogue intervient au moment où Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) est en visite en RDC.

La CPI avait appelé, en mai, à l'adoption une nouvelle démarche pour lutter et sanctionner les atrocités commises par les groupes rebelles en RDC.

M. Khan a appelé à un "partenariat renforcé" entre le gouvernement, les gouverneurs de province, la société civile, l'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et les Nations unies (ONU).

Lors de sa visite dans la ville de Bunia en Ituri, M. Khan a échangé avec les victimes des atrocités des miliciens de Germain Katanga, un ex-seigneur de guerre arrêté et transféré à La Haye, siège de la CPI en juillet 2007 pour des crimes de guerre, tueries, extorsions des biens et destructions de biens publics.

A l'issue de ce dialogue, auquel des leaders des miliciens locaux prennent part, les populations espèrent des pistes de solution pour mettre immédiatement fin à ce conflit qui a fait des milliers de victimes et de déplacés.

Dans son allocution, Chirimwami a souhaité, après de ces assises, voir les groupes armés locaux cesser les hostilités, le retour des déplacés, la matérialisation du P-DDRCS, un programme de désarmement et de démobilisation et de réinsertion des milices.

Le retour de la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État favorisera aussi la création d'un environnement apaisé pour les élections prochaines prévu en fin d'année.

Sous la facilitation de la MONUSCO, ces porparlers se déroulent en présence des administrateurs des territoires de Mahagi, Djugu et Irumu, les conseillers du gouverneur de province en charge des questions politiques et communication, enre autres.