Par Coletta Wanjohi

Le Soudan est actuellement plongé dans un conflit armé meurtrier dirigé par deux généraux rivaux, et tous les efforts déployés pour faire taire les armes ont échoué jusqu'à présent.

Les espoirs de mettre fin à l'effusion de sang semblent s'estomper, l'armée soudanaise s'étant retirée des pourparlers avec les forces paramilitaires rivales, les Forces de soutien rapide (RSF).

Mercredi, l'armée a déclaré qu'elle se retirait des pourparlers sur le cessez-le-feu organisés sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite parce que les Forces de soutien rapide ne respectaient pas les accords de cessez-le-feu. Mais le RSF a également accusé l'armée d'avoir violé la trêve à plusieurs reprises.

Ce dernier développement a jeté une ombre sur les espoirs de paix immédiate au Soudan. Les combats pour le contrôle du troisième plus grand pays d'Afrique ont commencé le 15 avril, tuant plus de 800 personnes et en déplaçant plus de 1,4 million d'autres jusqu'à présent, selon les Nations unies.

Le ministère fédéral de la santé du Soudan indique qu'en plus des centaines de morts, environ 5 500 personnes ont été blessées dans tout le pays jusqu'à présent.

Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide a également fait dérailler le processus de retour du pays à un régime civil, qui était prévu pour 2024.

Une paix insaisissable

Les chefs de l'armée et des Forces de soutien rapide occupaient les postes les plus élevés au sein du conseil du pouvoir soudanais depuis que l'ancien dirigeant Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir à la suite d'un soulèvement en 2019.

Ils ont organisé un coup d'État en 2021, alors qu'ils devaient confier la direction du conseil à des civils. Le chef de l'armée Abdel Fatah al Burhan dirigeait le gouvernement, tandis que le commandant des forces de sécurité, Mohammed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de "général", était son adjoint.

Mais les deux généraux se sont ensuite opposés au sujet de la chaîne de commandement et de la restructuration des forces de sécurité et de leur éventuelle intégration dans l'armée nationale dans le cadre de la transition prévue ; après des semaines de tension croissante, des combats sanglants ont éclaté en avril.

"Seuls 20 % des établissements de santé de Khartoum fonctionnent encore, ce qui témoigne d'un véritable effondrement du système au moment où l'on en a le plus besoin", a déclaré Alfonso Verdu Perez, chef de l'équipe du CICR au Soudan.

Les personnes qui ont réussi à fuir le pays cherchent refuge dans les pays voisins du Soudan, notamment au Sud-Soudan, au Tchad, en Égypte ou en Éthiopie, ce qui fait craindre une crise humanitaire dans l'ensemble de la région. Des milliers d'étrangers ont été évacués par leurs gouvernements.

Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l'armée soudanaise, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces de soutien rapide, n'ont pas encore réussi à mettre fin aux violences malgré les annonces répétées de cessez-le-feu.

Il y a eu au moins 10 annonces différentes de cessez-le-feu entre les deux parties belligérantes, principalement pour permettre la mise en place d'un couloir humanitaire. Tous n'ont pas été pleinement respectés malgré les "engagements" de trêve pris par les parties belligérantes.

Les Nations unies, l'Union africaine, le groupe régional d'Afrique de l'Est (IGAD) et, plus récemment, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont aidé les parties à conclure des accords de cessez-le-feu. La première tentative de cessez-le-feu a eu lieu le 16 avril, un jour après le début des combats.

Pas de garants

"Tant que les deux généraux peuvent prendre l'avantage sur le terrain, ils n'ont pas intérêt à cesser les combats", a déclaré Tibor Nagy, ancien assistant du Secrétaire général des Nations unies, à l'occasion d'une conférence de presse.

Tibor Nagy, ancien secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique, explique à TRT Afrika. La communauté internationale ne peut pas tout faire tant que les deux parties ne sont pas prêtes", ajoute M. Nagy.

"Pour qu'un cessez-le-feu tienne, il faut que les garants rendent des comptes aux personnes qui ont signé l'accord", explique Edward Githua, expert en relations internationales.

Le 20 mai, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont facilité la signature d'un accord de cessez-le-feu à court terme entre les factions belligérantes à Jeddah, en Arabie saoudite.

Ce cessez-le-feu, contrairement aux précédents, était assorti d'un mécanisme de contrôle, mais des combats ont été signalés dans les sept jours convenus. Les négociateurs n'ont toutefois pas cédé.

Le 30 mai, une prolongation du cessez-le-feu pour cinq jours supplémentaires a été annoncée.

Les médiateurs ont admis que la trêve avait été "imparfaitement observée", mais ont déclaré que cette prolongation "permettrait de poursuivre les efforts humanitaires".

Cependant, des combats ont encore été signalés quelques heures après la dernière prolongation et, un jour plus tard, l'armée a confirmé qu'elle se retirait de l'accord.

En plus de se retirer des pourparlers, les forces armées soudanaises ont demandé la démission du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies (RSSG), Volker Perthes, qui dirige la mission intégrée d'assistance à la transition des Nations unies au Soudan (UNITAMS).

Le chef de l'armée, le général Abdel Fatah al Burhan, a accusé l'envoyé de l'ONU d'alimenter le conflit, mais les responsables de l'ONU ont rapidement rejeté cette allégation.

Des soutiens extérieurs ?

Certains analystes estiment que les appels internationaux semblent être largement ignorés par les généraux soudanais, et que des mesures plus strictes pourraient être utiles.

"Les sanctions sont un moyen de forcer ces gens à au moins réduire les combats, car si vous ne trouvez pas un point faible ou un endroit où ils sont vulnérables et que vous les maintenez dans ce point vulnérable, ils continueront à se battre", explique M. Githua à TRT Afrika.

Mais Nibor Nagy estime que les sanctions internationales pourraient ne pas être très efficaces non plus.

"Le problème, c'est qu'on peut imposer autant de sanctions que l'on veut, mais à quel point cela va-t-il faire mal s'ils ont d'autres moyens que le système du dollar pour commercialiser leur or ?

L'Union africaine insiste sur le fait que le processus de paix au Soudan doit être mené par les Africains, en particulier par le peuple soudanais lui-même.

L'organisation continentale a rejeté toute forme d'ingérence extérieure dans le pays. L'analyste Edward Githua pense qu'il existe probablement de "grands pays puissants" qui soutiennent les parties au conflit.

Si nous parvenons à convaincre ces bailleurs de fonds extérieurs de baisser le ton et de cesser de soutenir les généraux, nous aurons peut-être une chance que ces cessez-le-feu tiennent", déclare M. Githua.

Malgré les difficultés flagrantes, les efforts pour trouver une solution se poursuivent avec l'Union africaine, les Nations unies et le groupe régional, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui travaillent ensemble.

Trop de cuisiniers

La Commission de l'Union africaine indique que son président, Moussa Faki Mahamat, "enverra des émissaires" dans les pays voisins du Soudan dans le cadre de ses efforts "pour renforcer la recherche d'une approche commune en vue de trouver une solution durable à la crise multidimensionnelle au Soudan".

Cette approche commune est cruciale car "la multiplicité et la prolifération des initiatives de médiation ne serviront pas les intérêts de la volonté collective du peuple soudanais", a déclaré M. Workeneh Gebeyehu, secrétaire exécutif du groupe régional de l'IGAD.

La violence au Soudan n'étant pas prête de s'arrêter, on craint de plus en plus que le pays ne s'engage dans une voie plus dangereuse, certains estimant qu'une éventuelle guerre civile devrait être évitée.

Deux semaines à peine après l'éclatement du conflit, l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok a lancé un avertissement sévère en déclarant : "Que Dieu nous préserve si le Soudan devait atteindre un stade de guerre civile engloutissant toute la région... Je pense que ce serait un cauchemar pour le monde".

Hamdok, qui a été écarté du pouvoir par les deux généraux qui s'affrontent actuellement, a déclaré que le conflit devait être résolu immédiatement car "il a de nombreuses ramifications".