Selon la même source, les deux hommes se sont entretenus, mercredi, au téléphone.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, ce jour, par téléphone avec son frère, le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, auquel il a réitéré ses vives félicitations", peut-on lire sur le communiqué de la Présidence algérienne.

Et d'ajouter : "au nom du peuple algérien et en son nom personnel, suite à sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant succès et réussite après cette victoire démocratique, œuvre du peuple turc"

De son côté, a ajouté la même source, "le président turc a remercié son frère le Président Tebboune pour ses félicitations, et l'a invité, à cette occasion, à prendre part à la cérémonie de son investiture".

Abdelmadjid Tebboune était parmi les premiers présidents ayant adressé les félicitations à Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection pour un nouveau mandat à la tête de la Türkiye, à l'issue du deuxième tour de la présidentielle qui a eu lieu, dimanche 28 mai.

"C'est avec un grand plaisir que j'adresse à votre Excellence, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes félicitations à l'occasion du renouvellement de la confiance en votre honorable personne par le peuple turc frère", avait écrit le président Abdelmadjid Tebboune dans une lettre, rendue publique quelques minutes après l'annonce de la victoire de Recep Tayyip Erdogan.

Abdelmadjid Tebboune a réitéré "sa ferme volonté de travailler, ensemble, pour le renforcement de la coordination et de la concertation afin de faire progresser les relations bilatérales au plus haut niveau, conformément aux aspirations de nos deux peuples frères, et cela à la lumière des résultats de la première réunion du haut Conseil de la coopération tenue à Ankara en mai 2022".