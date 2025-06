Par Aliyu Usman Tilde

Si les Abbassides du IXe siècle peuvent s'enorgueillir du prolifique et itinérant Abu Tammam, l'Afrique a son égal en la personne d'Abubakar Ladan Maccido.

Comme Abu Tammam, Abubakar Ladan a apparemment laissé en héritage "une rancune pour chaque partie de la terre ou un désir ardent pour chaque partie".

Ses voyages à travers le continent - sans sou, comme les poètes ont l'habitude de le faire, mais avec le don de la poésie et de l'aventure - l'ont conduit dans tous les pays d'Afrique, à l'exception de huit.

Lorsqu'on l'a découvert quelque part en Afrique de l'Est et qu'on l'a persuadé de rentrer chez lui, il avait rassemblé suffisamment d'informations sur le continent pour composer un recueil de quatre longs poèmes qui lui valent à juste titre de "poète de l'OUA (Organisation de l'unité africaine)".

Né en 1935 à Zaria, une ville du nord du Nigeria, Abubakar n'avait guère envie de mener une vie sédentaire, à l'instar de ses ancêtres peuls.

Après ses études secondaires, il a travaillé pendant deux ans à la United Africa Company à Kano, avant de traverser la frontière pour un court séjour au Niger. Il ne tarde pas à repartir, toujours par le Niger, pour ne plus revenir pendant plusieurs années.

À l'exception de l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, où il a résidé pendant près d'une décennie et durant laquelle il a composé le dernier poème de son recueil sur l'Afrique, Al'ajubban Masar, Abubakar a toujours été en mouvement.

Il allait d'un pays à l'autre, rencontrait ses habitants, comprenait la complexité de leur société, leurs problèmes, l'état d'esprit de leurs dirigeants, etc.

Contribution académique

Abubakar a rencontré des centaines de chefs et a composé pour la plupart d'entre eux des versets qui lui étaient souvent rendus par un jeton suffisamment important pour le transporter jusqu'à la destination suivante. Nasser était exceptionnellement proche de lui et il avait des interactions avec les principaux poètes égyptiens.

L'appel à l'unité africaine, surtout dans les années 1960, a fait d'Abubakar une véritable encyclopédie du continent.

Le maître poète ne tarde pas à prendre les devants. Il a composé les plus beaux poèmes sur le nationalisme et l'unité du continent en langue haoussa, largement parlée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Ces poèmes ont été interprétés avec sa voix masculine, belle et inspirante, sur les ondes de diverses stations de radio, dont Radio Kaduna au Nigeria dans les années 1960.

Abubakar insérait parfois des mots et des phrases en arabe dans ses poèmes, ce qui témoigne de sa maîtrise des compteurs arabes, de ses nombreux voyages et de sa profonde familiarité avec l'Afrique mère.

Depuis, ses poèmes constituent un matériel d'étude pour les prosodistes des universités et des établissements d'enseignement supérieur, en particulier dans les départements de langues.

Ses strophes ont été mémorisées par des millions de personnes et ont inspiré de nombreux poètes. Le chef-d'œuvre d'Abubakar sur l'unité africaine - Yarda, da Abota, Soyayya, qui signifie "Confiance, amitié et amour" - est un poème qui exprime les rêves des Africains après l'indépendance et les valeurs fondamentales de l'OUA, qui était pour lui la structure politique régionale parfaite pour atteindre cet objectif.

Le panafricanisme

L'OUA est une organisation que William Wilberforce, à qui Abubakar a prodigué quatre strophes d'éloges pour l'abolition de la traite des esclaves, aurait probablement aimé créer, protéger et faire fructifier.

L'OUA a vu le jour en 1963, soit 80 ans après la mort de Wilberforce, et la réalisation de ses objectifs reposait sur les épaules des dirigeants africains.

Le panafricaniste qu'était Abubakar s'est adressé individuellement à chacun de ces dirigeants en 1969, lançant un appel à l'unité et au progrès de l'Afrique nouvellement indépendante.

Sa conception du progrès de l'Afrique repose sur la propriété commune du continent, l'histoire commune, coloniale et d'exploitation de ses peuples et la nécessité - ou l'espoir - de rattraper les autres nations en se débarrassant de la pauvreté, de l'analphabétisme et de l'indolence sous l'égide d'un leadership déterminé, patriotique et transparent. Sur le concept de propriété, il a écrit comme traduit :

En ce qui concerne le concept de propriété, il a écrit ce qui suit : "Africa, Oh Africa !

Afrique, Oh Afrique !

Pays par pays, tout est à nous

Notre pétrole, notre or et notre diamant

Notre charbon, notre fer et notre étain

Et notre argent et même notre bronze

Nous contrôlons désormais nos ressources minérales

Bien que l'Afrique ait été en grande partie indépendante au moment de la création de l'OUA, Abubakar n'a pas perdu de vue le fait que seule l'unité au sein des nations et entre elles pouvait rendre le reste libre et garantir un développement significatif. Il a écrit : "Les colonialistes ont quitté l'Afrique :

Les colonialistes sont partis

Nous en avons fini, nous n'avons plus de dettes

L'Afrique reproche le colonialisme

C'est l'unité qui y mettra fin

Une formidable fondation est trouvée...

Restent le Mozambique et l'Angola

Et la Guinée, toujours en souffrance

Le plus grand fouet est l'unité

Une fois que nous aurons frappé,

le reste disparaîtra naturellement.

À l'époque, l'indépendance de la Rhodésie (aujourd'hui Zimbabwe), de la Namibie et de l'Afrique du Sud semblait être une tâche ardue.

Mais Abubakar voyait dans l'unité un formidable outil pour résoudre les problèmes et réaliser les objectifs de l'OUA :

Si l'affection est présente, sans envie

L'amitié suivra

Lorsqu'un défi se présente

Ou qu'il soit résolu

L'unité est le meilleur outil pour y parvenir.

Dans différentes strophes, son rêve d'une Afrique unifiée peut être illustré. Celle-ci envisage une Afrique connectée par un réseau d'autoroutes, permettant la libre circulation de ses citoyens :

L'Afrique devrait être améliorée par des autoroutes

(sur lesquelles) vous voyagez sans crainte

D'Asmara à Kayi

De Khartoum à la Mauritanie.

Un demi-siècle plus tard, au-delà de l'indépendance du continent, le rêve d'une Afrique véritablement unie commence à se concrétiser avec des projets régionaux tels que la monnaie commune, les autoroutes internationales, l'exemption de visa et le passeport unique, entre autres.

Des défis à relever

Bien qu'il ait fait l'éloge de ses dirigeants, comme l'aurait fait tout poète dont les objectifs correspondaient aux siens, le réaliste Abubakar ne négligeait pas les forces qui s'opposeraient à la réalisation des valeurs fondamentales de l'OUA, à savoir la paix, la fraternité et le progrès du continent.

Il voyait des menaces sous la forme d'interférences extérieures, de schismes internes, de dirigeants égoïstes et de citoyens indolents.

Abubakar n'a pas ménagé les laquais des puissances étrangères "qui collectent beaucoup d'argent" pour provoquer des crises, soulignant à maintes reprises la nécessité de se prémunir contre ces fauteurs de troubles :

La crise est endormie, bénigne

Que Dieu maudisse celui qui la réveille

Et ceux qui l'aggravent.

Témoin d'une histoire mouvementée

Abubakar a vécu assez longtemps pour être témoin du développement et des revers subis par l'Afrique au cours du demi-siècle qui a suivi son poème sur l'Afrique.

Si des milliers d'écoles, d'hôpitaux et de routes ont été construits, le continent a également connu son lot de crises.

Malgré les efforts de ses dirigeants, il s'est avéré plus difficile que prévu de débarrasser le continent de la pauvreté face à la montée en flèche de la population.

Il a laissé à l'Afrique un classique qui a parfaitement capturé son rêve d'indépendance, une chanson qui continuera d'inspirer ses dirigeants pour qu'ils progressent sur les valeurs africaines traditionnelles que sont la fraternité, la confiance, le travail acharné et l'indépendance.

Malgré sa célébrité, Abubakar menait une vie simple et heureuse. Lorsque je lui ai rendu visite une semaine avant sa mort, le 24 décembre 2014, j'ai rencontré un poète gravement malade, mais dont le cerveau était encore assez alerte pour me suivre dans la récitation de quelques vers que j'avais composés.

Sachant qu'il ne vivrait peut-être plus très longtemps en raison de son âge avancé, j'ai eu envie de lui passer le relais et d'aller de l'avant. C'est une tâche difficile.

Que l'âme d'Abubakar Ladan repose en paix. Que l'Afrique continue à prospérer et à être unie.

L'auteur, Aliyu Usman Tilde, est un commentateur des affaires publiques basé au Nigeria et un ami de feu Abubakar Ladan.

Clause de non-responsabilité : les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.