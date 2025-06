Des hauts fonctionnaires de 78 pays devraient assister à la cérémonie de prestation de serment du président turc Recep Tayyip Erdogan.

La cérémonie d'investiture de samedi au complexe présidentiel verra la participation de 21 chefs d'État, 13 premiers ministres, ainsi que des représentants au niveau parlementaire et ministériel, et des représentants d'organisations internationales, dont l'Organisation des États turcs (OET), l'OTAN et l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Erdogan prêtera serment devant la Grande Assemblée nationale de Turquie à 14 heures, heure locale, et entamera son nouveau mandat. Il recevra son mandat du président temporaire de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Devlet Bahceli.

Après la cérémonie, M. Erdogan se rendra à Anıtkabir à 15 heures et assistera à la cérémonie d'inauguration au complexe présidentiel à 17 heures.

Après la cérémonie, vers 19 heures (heure locale), M. Erdogan invitera ses hôtes à un dîner au Cankaya Palaca, l'ancienne résidence des présidents turcs.

Il devrait annoncer la composition de son cabinet après le dîner. M. Erdogan a remporté le second tour de l'élection présidentielle dimanche dernier avec 52,18 % des voix.

Le candidat de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,82 % des voix, selon les résultats définitifs publiés par le Conseil électoral suprême du pays.