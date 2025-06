Par Abdulwasiu Hassan

Moustafa Abdoulmoumini, natif du Niger, se rend souvent à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour des raisons professionnelles. Il emprunte parfois la voie terrestre, ce qui lui fait parcourir 2 680 kilomètres aller simple pour atteindre sa destination en deux jours.

Bien que les deux pays soient situés en Afrique de l'Ouest, se rendre à Nouakchott depuis le Niger est une tâche ardue pour quiconque voyage avec un budget limité.

Les conflits au Burkina Faso et au Mali, par lesquels passe l'itinéraire terrestre le plus rapide, font que le voyage par la route est le choix le moins judicieux, même s'il n'est pas totalement évitable.

Le transport aérien n'est pas non plus une sinécure. Comme pour plusieurs autres destinations de la région, il n'y a pas de vol direct entre les deux pays d'Afrique de l'Ouest. Un vol entre la Mauritanie et Niamey dure environ quatre heures.

Moustafa, et tous ceux qui voyagent entre la Mauritanie et le Niger, sont donc privés de liaisons aériennes directes et n'ont que peu d'alternatives viables.

Ils doivent se résoudre à voyager par la route à travers le Burkina Faso et le Mali, ou payer plus cher pour prendre un vol et finir par passer plus d'heures en transit que ceux qui prennent un véhicule.

Retard dans les transports aériens

Moustafa sait que s'il prend un vol de Nouakchott à Niamey au Niger, par exemple, il devra faire une escale de plusieurs heures dans un pays tiers avant de reprendre la route.

Pour celui qui sait à l'avance que son voyage sera interrompu par une longue escale, parfois d'une journée entière, le retard peut être pris en compte lors de l'élaboration de l'itinéraire.

Il en va tout autrement lorsque le voyageur réalise en cours de route les conséquences d'une correspondance manquée, provoquée par des circonstances indépendantes de sa volonté.

"Ne soyez pas choqué si, à votre arrivée à l'aéroport, on vous annonce que votre vol a été annulé", déclare l'ancien ministre de la République du Niger, Mahaman Laouan Gaya, qui voyage souvent en Afrique de l'Ouest.

"Cela m'est arrivé trois fois. Au transit de Lomé (Togo), on nous a informés qu'il n'y avait pas de correspondance pour le reste de notre voyage", raconte-t-il.

Non seulement la productivité est généralement affectée par la durée prolongée du voyage et le temps perdu dans les aéroports à attendre des vols reprogrammés, mais le problème empêche également de nombreuses personnes de s'aventurer hors de leur pays pour explorer les opportunités commerciales en Afrique de l'Ouest.

Obstacles sur la route

La voie terrestre est l'alternative pour ceux qui ne sont pas prêts à affronter les déceptions et les retards qui accompagnent les voyages aériens.

Bien que l'une des visions du groupe régional, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), soit "une région intégrée où la population jouit de la libre circulation", les experts affirment que l'héritage de la mentalité coloniale et les obstacles administratifs et sécuritaires entravent encore la libre circulation sur le terrain.

"Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons passé 13 jours sur la route", raconte à TRT Afrika Yusuf Mohammed, un Nigérian qui fait des affaires à Nouakchott. "Une fois que vous avez quitté le Nigeria et le Niger, les déplacements deviennent difficiles.

Yusuf affirme que les agents de la route extorquent parfois de l'argent aux passagers, à tel point qu'ils peuvent finir par donner plus que leur prix de transport à des hommes en uniforme.

"Dans tous les postes de police, vous devez payer", explique-t-il. Certains peuvent même vous accuser d'une infraction en raison de l'un de vos papiers et vous demander de payer", ajoute-t-il.

Heureusement, une fois que le voyageur en a terminé avec les formalités d'immigration et de douane à la frontière, il est plus facile de se déplacer sans avoir à payer de pot-de-vin.

Une double peine

Selon les experts, les problèmes rencontrés par les Africains de l'Ouest lorsqu'ils voyagent par la route dans la sous-région ont des répercussions importantes au-delà du terrain.

"Les difficultés rencontrées sur la route se sont transformées en défis pour le transport aérien. Les gens ne veulent pas aller dans ces pays, sur la base de leur expérience de la route", explique Olumide Ohunayo, analyste de l'aviation, à TRT Afrika.

Ce problème est aggravé par le peu d'options de vol disponibles pour les 430 millions d'Africains de l'Ouest.

Bien que l'Afrique ne représente qu'un pour cent du trafic aérien, selon une étude de la Banque mondiale, les analystes affirment que la connectivité aérienne est plus faible en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique du Nord et en Afrique australe.

La faiblesse des liaisons routières et aériennes dans la sous-région limite les interactions entre les habitants de l'Afrique de l'Ouest et leur capacité à faire des affaires ensemble.

La voie à suivre

Si les retards en matière de connectivité en Afrique de l'Ouest persistent, ils affecteront la réalisation de la vision d'une région sans frontières visant à améliorer le niveau de vie des Africains de l'Ouest.

Les analystes estiment que les gouvernements de la sous-région doivent s'engager davantage à respecter les protocoles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

"Nous devons accepter que tous les protocoles que nous avons signés en tant que membres de la CEDEAO aillent au-delà de la simple documentation. Ils doivent être protocolisés, de sorte que les gens puissent quitter un pays de la sous-région et se rendre dans un autre pays sans aucun problème", déclare Olumide.

Un autre problème qui, selon les experts, doit être résolu est celui des taxes prohibitives, destinées à protéger les compagnies aériennes nationales de la concurrence des compagnies étrangères.

Les taxes imposées aux compagnies aériennes sont répercutées sur les passagers, ce qui rend les vols plus chers qu'ils ne devraient l'être.

Les propriétaires de petites entreprises comme Moustafa et Yusuf attendent avec impatience le jour où ils pourront se déplacer en Afrique de l'Ouest avec une commodité qui ne leur coûtera pas une fortune.

Ils pensent que cela rendra non seulement leur vie plus facile et plus prospère, mais que cela profitera également à l'économie de la sous-région.