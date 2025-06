La Kényane Faith Kipyegon a établi un record du monde du 1 500 mètres féminin en 3:49.11 lors du troisième meeting de la Ligue de diamant de la saison, vendredi à Florence.

Kipyegon, qui a remporté les deux dernières médailles d'or olympiques du 1 500 m et les titres mondiaux de 2017 et 2022, a battu le précédent record de 3:50.07 établi par l'Ethiopienne Genzebe Dibaba en 2015.

"Le record du monde était dans mon esprit depuis l'année dernière, mais je voulais l'aborder lentement pour voir ce qui était possible cette année", a déclaré Kipyegon dans un tweet après sa course remarquable vendredi.

Le président du Kenya, William Ruto, a salué le "travail acharné, la détermination et la constance" de Kipyegon.

Le record du monde vient compléter le palmarès de Kipyegon, qui s'ajoute à ses deux médailles d'or olympiques sur 1 500 m et à ses titres mondiaux de 2017 et 2022, à sa médaille d'or des Jeux du Commonwealth de 2014 et à ses trois titres de la Ligue de diamant.