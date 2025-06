Pour les mineurs non accompagnés (MNA), les nombreux obstacles administratifs qui les empêchent d'être pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance entraînent de "lourdes conséquences" sur leur santé, déplorent les associations Médecins sans frontières et Médecins du Monde, qui ont alerté à ce sujet le Comité des droits de l'enfant de l'ONU.

Dans un rapport d'évaluation publié vendredi, celui-ci s'est justement inquiété d'un "accès insuffisant" des MNA aux "structures de protection de l'enfance" ainsi qu'aux soins de santé, physique ou mentale.

Pour les jeunes ressortissants étrangers entrés illégalement en France, la galère commence lorsque l'administration refuse de les considérer comme des mineurs isolés, en arguant qu'ils n'ont pas pu prouver leur âge ou qu'ils ne sont pas vraiment isolés, explique Euphrasie Kalolwa, de Médecins sans frontières.

Les jeunes peuvent faire appel de cette décision - avec succès dans 80% des cas suivis par cette ONG - mais la procédure n'est pas suspensive, un point que l'ONU a justement suggéré vendredi de modifier, en prônant le "bénéfice du doute" pour les intéressés.

En attendant, pendant leur procédure de recours, les jeunes sont exclus pendant de longs mois de la Protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits.

Ils doivent alors tenter de s'affilier à une autre forme de couverture, l'Aide médicale d'Etat, qui ne donne accès qu'à un panier de soins plus réduit et ne se met en place qu'après de longues semaines de formalités, selon Mme Kalolwa.

Dans l'attente, les jeunes ne peuvent accéder qu'aux soins d'urgence ou bien se rendre dans des structures comme les "permanences d'accès aux soins de santé", souvent saturées.

Kafkaïen

"On a eu le cas d'un jeune qui avait subi des tortures en Libye", se souvient Juliette Chalus, responsable d'un centre d'accueil de jour géré par Médecins sans frontières à Pantin, en région parisienne, pour environ 450 mineurs non accompagnés.

"Il était en train de devenir aveugle, à cause des coups qu'il avait reçus à la tête. Mais à l'hôpital, à Paris, ils ont refusé de le prendre en charge car ils ont considéré que ce n'était pas une urgence vitale", ajoute -t-elle.

Autre source de galère: considérés comme majeurs par l'administration, les jeunes clandestins restent des mineurs aux yeux de certains hôpitaux... qui exigent parfois, pour les soigner, une signature de leurs représentants légaux.

C'est cette difficulté kafkaïenne qu'a dû affronter Abdoulaye, entraînant un report du rendez-vous qu'il avait fini par obtenir pour qu'un chirurgien lui enlève la balle logée dans son pied depuis deux ans.

Médecins sans frontières a dû insister, rappeler à l'hôpital que la Haute autorité de santé avait prévu un tel cas et que le jeune Guinéen pouvait consentir lui-même aux soins. Un nouveau rendez-vous a finalement été pris et l'opération doit avoir lieu dans les premiers jours de juin.

Issou lui, n'a toujours pas pu se faire soigner une carie dont il souffre énormément depuis deux mois. "Je pleure tellement j'ai mal ! Mais ils ne m'ont donné que du doliprane et de la codéine et ils me disent d'attendre un coup de fil de l'assistante sociale", se lamente ce jeune Ivoirien de 16 ans.

Pour tous ces jeunes, "la galère administrative impacte leur santé somatique et mentale", souligne Euphrasie Kalolwa. "Ils ne dorment plus, ont des troubles de l'humeur, sont épuisés psychiquement".

Parmi les clandestins pris en charge dans le centre de à Pantin, plus d'un tiers souffre d'un stress post-traumatique lié aux souffrances vécues sur les routes de l'exil - nombreux sont ceux ayant survécu à un naufrage en Méditerranée - et plus de la moitié sont affectés par un "trouble réactionnel à la précarité, qu'ils n'avaient pas avant leur arrivée en France", souligne-t-elle.