S'il existe un moment propice à un miracle, c'est peut-être maintenant, alors qu'un groupe de jeunes danseurs ougandais est sur le point de remporter la victoire après avoir accédé à la finale de la célèbre émission britannique Britain's Got Talent.

Les danseurs ougandais, appelés Triplet Ghetto Kids, font partie d'une famille d'une trentaine d'enfants recueillis par Kavuma Dauda. Sa fondation offre un abri, de la nourriture et une éducation aux enfants des rues de Kampala depuis 2007.

"Nous apprécions le soutien de nos fans. Nous continuerons à utiliser la musique pour aider les orphelins et les enfants défavorisés. Merci aux fans de nous aimer", déclare Dauda à TRT Afrika.

L'histoire du groupe de danse Ghetto Kids est devenue virale le mois dernier après que le juge Bruno Tonioli leur a donné le "golden buzzer" à mi-parcours de leur performance.

L'obtention d'un buzzer doré permet aux artistes de participer aux demi-finales en direct de l'émission. Cela signifie qu'ils ne passeront pas par l'étape du camp d'entraînement, où les places sont âprement disputées.

Les Ghetto Kids ont conquis le public du monde entier, leur vidéo d'audition pour le Golden Buzzer ayant été visionnée plus de 1,2 million de fois sur YouTube. Ils ont été les premiers à l'obtenir lors de l'émission de cette année.

Ce soir, ils doivent à nouveau conquérir le cœur du public, en faisant étalage de leurs talents de danseurs lors d'une finale passionnante à laquelle participeront d'autres talents exceptionnels.

Sur les réseaux sociaux de leur pays d'origine, les fans crient leur soutien.

Les Ghetto Kids se mesureront aux chanteurs Travis George, Olivia Lyner et Malakai Bayoh, aux danseurs Lilliana Clifton et Musa Motha, à l'humoriste Viggo Venn, au magicien Cillian O'Connor et aux gymnastes aériens du Duo Odyssey.

Lors de la finale, qui aura lieu ce soir à 10 heures, le gagnant remportera 250 000 livres sterling, ainsi que d'autres récompenses.