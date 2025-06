Par James Wakibia

Les très bonnes qualités du plastique sont les mêmes qui en font un problème : sa force est son propre ennemi ! Et il y a un soulèvement à ce sujet. Le monde va-t-il se libérer du plastique ? Le monde va-t-il vaincre la pollution plastique ?

Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai commencé à mener des campagnes contre les déchets plastiques et à demander l'interdiction des sacs en plastique à usage unique, peu de gens en parlaient, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.

J'ai vu à quel point la situation devenait incontrôlable et j'ai souhaité que nous unissions nos forces pour nous y attaquer. J'ai été troublée par la présence de plastique dans les égouts, dans les rues et sur les branches des arbres.

Il y avait des sacs en plastique partout. Les images et les vidéos d'oiseaux de mer, de dauphins et de tortues empêtrés dans du plastique ou morts après en avoir ingéré prolifèrent sur les médias sociaux.

Le plastique est désormais présent dans tous les recoins de notre monde. Dans nos océans, nos sols, notre eau potable et même dans notre sang.

À l'échelle mondiale, on estime que près de 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année, dont une grande partie finit dans les décharges, les plans d'eau et les environnements naturels.

Un voyage fastidieux

Les conséquences sont alarmantes : plus de 8 millions de tonnes de plastique pénètrent chaque année dans les océans, mettant en danger la vie marine et perturbant des écosystèmes entiers.

Au cours de mes dix années de campagne contre les déchets plastiques, j'ai tout vu. J'ai documenté et partagé des images horribles de plastiques à travers le monde pour que les gens voient l'ampleur du problème, dans l'espoir de provoquer un dialogue et d'inciter les gens à agir. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas gênés par les images de pollution !

Bien que les statistiques continuent de démontrer la gravité du problème, soulignant la nécessité d'une action urgente et décisive pour lutter contre la pollution plastique, il est clair que les efforts individuels et la sensibilisation ne suffisent pas.

Un changement systémique et une coopération mondiale sont nécessaires pour faire face à cette crise transfrontalière.

Il ne faut pas sous-estimer le fait que les pays se sont réunis pour négocier le traité mondial sur le plastique à Paris, en France. C'est quelque chose qui me rend heureux.

Le voyage pourrait être long et fastidieux, mais il a commencé et, comme on dit, un voyage de mille lieues commence par un pas.

Selon un rapport récent du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les pays peuvent réduire la pollution plastique de 80 % d'ici à 2040 en éliminant les plastiques inutiles à usage unique, en mettant en œuvre des stratégies de recyclage et de réutilisation, en introduisant des systèmes de consigne et en remplaçant le plastique par des matériaux de substitution durables et écologiques.

Du plastique dans les poumons

Il est systématiquement prouvé que les systèmes de consigne obligatoires peuvent réduire considérablement la pollution plastique s'ils sont adoptés.

Je souhaite que nous nous attaquions à ce problème dès que possible, en nous fixant un objectif ambitieux sur dix ans. Voilà, c'est James qui parle.

Je ne fais pas partie de l'équipe de la délégation du Comité de négociation intergouvernemental (CNI), mais je pense qu'il y a des hommes et des femmes formidables dans le monde entier qui font écho à ma voix et qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire changer les choses.

Plus les plastiques sont produits, plus ils s'accumulent et plus ils polluent. Les industries pétrochimiques font des pieds et des mains pour produire le plus de plastique possible.

En clair, elles ont doublé et triplé leur production de plastique. Coca Cola, par exemple, a révélé qu'il produisait 3 millions de tonnes de plastique par an, ce qui représente 200 000 bouteilles en plastique par minute, ouf !

Malheureusement, ces entreprises sont en train de créer un énorme gâchis que le monde serait incapable de gérer. C'est une bombe à retardement et nous devons agir rapidement !

Les déchets plastiques se sont infiltrés dans notre être même. Des études récentes ont révélé la présence de micro-plastiques dans notre système sanguin et au plus profond de nos poumons, ce qui suscite des inquiétudes quant aux effets potentiels sur la santé.

Avec l'augmentation des cas de cancer dus à des causes inconnues, il est crucial d'examiner les effets potentiels des plastiques sur la santé.

Les pays du Sud sont les plus touchés par la pollution plastique, qui exacerbe notre problème de gestion des déchets solides, étant donné que nous ne disposons pas des infrastructures de recyclage adéquates pour traiter les énormes déchets qui finissent dans les décharges.

Les pays développés ne devraient pas exporter leurs déchets vers les pays en développement qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour les traiter. Chaque pays doit gérer ses propres déchets.

Un traité juridiquement contraignant

En 2020, l'American Chemistry Council a tenté de faire pression sur le Kenya pour qu'il assouplisse ses réglementations strictes en matière de plastique, dans le but d'inonder le pays de déchets plastiques, alors que nous sommes déjà aux prises avec les nôtres qui se déversent dans les décharges du Kenya.

Le problème persistant d'un recyclage défaillant soulève de nombreuses questions quant à sa viabilité économique.

Des études ont révélé que moins de 10 % du plastique produit dans le monde est recyclé.

Le pourcentage le plus élevé finit dans les décharges et dans l'environnement naturel, où il est soit brûlé, soit laissé à l'état de pollution.

Le plastique contient également des additifs toxiques et chaque fois qu'il est brûlé, ces produits chimiques se retrouvent dans l'air et affectent la santé humaine. Quel que soit le point de vue, le cycle complet du plastique est un problème.

Récemment, je me suis lancé un défi, celui de plonger dans une rivière polluée par le plastique pour voir combien j'arriverais à en ramasser. Je me suis fixé un objectif d'une heure pour collecter du plastique qui pourrait être recyclé.

Après tant d'efforts, j'ai pu collecter environ 700 bouteilles en plastique, ce qui m'a rapporté la modique somme de 100 shillings kenyans. Cela représente moins d'un dollar.

Le traité mondial sur les plastiques doit mettre fin à la pollution plastique. Pour ce faire, il doit être juridiquement contraignant, freiner la production de plastiques à usage unique, fournir des financements pour restaurer les environnements déjà pollués et soutenir les pays du Sud qui souffrent déjà de la pollution.

Plus important encore, les pays, en particulier ceux du Nord, doivent cesser d'envoyer leurs déchets plastiques dans les pays pauvres. L'exportation de déchets plastiques vers n'importe quel pays devrait être rendue illégale.

L'auteur, James Wakibia, est un activiste écologiste basé au Kenya.

