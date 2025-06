Par Paula Odek

Comme des millions de personnes dans le monde, Brenda Atieno a trouvé du réconfort et de l'excitation dans le monde virtuel.

Elle était active sur diverses plateformes de médias sociaux, s'immergeant dans le monde de TikTok et de Clubhouse.

Elle se livrait à des conversations en ligne pendant des heures, divertissant ses followers et savourant l'attention qu'ils lui portaient. Mais ce qui n'était au départ qu'une échappatoire inoffensive s'est rapidement transformé en une dépendance saisissante.

Le sort de Brenda témoigne des hauts et des bas de la célébrité en ligne. À l'ère numérique, où défiler, liker et partager font désormais partie de la routine quotidienne, il est indéniable que les plateformes de médias sociaux ont transformé notre façon de communiquer, d'interagir et de percevoir le monde.

Brenda a glissé sur la pente glissante de l'Internet d'une manière qui n'a pas permis de l'arrêter. "Les médias sociaux étaient comme une drogue", admet Brenda.

"Je passais plus de quatre heures par jour à faire défiler, à aimer, à partager et à produire du contenu sans même me rendre compte de la façon dont cela consommait ma vie."

L'apparition de la pandémie a forcé Brenda à chercher de nouveaux moyens d'interaction sociale, ce qui l'a conduite au monde captivant de Clubhouse.

Ici, elle s'est délectée de la diversité des cultures et des sujets, trouvant des liens authentiques avec des personnes de tous horizons. C'était une bouffée d'air frais, un moyen de combler le fossé entre le monde virtuel et le monde réel.

Les dangers de la célébrité en ligne

Au fur et à mesure que Brenda approfondissait sa présence en ligne, elle a découvert le côté obscur de la célébrité sur les médias sociaux. Des trolls et des intimidateurs sont sortis de l'ombre, l'attaquant avec des commentaires blessants et des critiques incessantes.

Leurs mots l'ont profondément marquée, la ramenant à l'époque du lycée, où elle se sentait ostracisée et ridiculisée.

"Ils parlaient de tout, de mes cheveux à mes orteils", raconte Brenda, la voix emplie à la fois de douleur et de détermination. "Ma voix distincte et mes lèvres pleines sont devenues la cible de leurs moqueries. J'avais l'impression d'être un cauchemar sans fin".

L'attention, comme Brenda l'a découvert, peut être une drogue enivrante. L'exaltation d'avoir des centaines, voire des milliers de personnes qui la regardent et louent chacun de ses mouvements est devenue une dépendance dont elle a eu du mal à se libérer.

La joie de cet amour et de cette adoration était indéniable, mais comme un château de cartes, elle a fini par s'effondrer, remplacée par une vague de haine et de négativité.

Retour au monde réel

C'est à cette époque que Brenda a pris la décision courageuse de s'éloigner des médias sociaux pendant deux ans.

Confrontée à une dépression chronique et à des troubles émotionnels, elle s'est lancée dans un voyage de découverte de soi et de guérison.

Déterminée à s'élever au-dessus des ténèbres, elle s'est tournée vers son éducation et la psychanalyse pour combattre les démons qui l'assaillaient.

"J'ai secrètement pleuré quelques fois", admet Brenda, la voix pleine de vulnérabilité. "Mais j'ai fini par trouver la force de parler de mes difficultés. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me battre".

Armée de ses connaissances et de sa résilience, Brenda a émergé des profondeurs du désespoir. Elle a transformé sa douleur en pouvoir, devenant une avocate de la santé mentale et des dangers de la toxicité en ligne.

Brenda apprécie toujours les plateformes de médias sociaux, car c'est là qu'elle a rencontré la plupart de ses amis et qu'elle s'est coordonnée avec beaucoup d'autres pour créer une fondation pour les femmes.

Mais avec le temps, elle s'est rendu compte qu'il fallait prendre du recul et évaluer l'impact des médias sociaux sur son bien-être mental.

La neuropsychologue clinicienne Betty Oloo met en garde contre un temps d'écran excessif, préconisant un maximum de deux heures par jour, avec des pauses pour permettre à nos yeux de se reposer et de se reconnecter à la beauté de la nature.

Des recherches menées par l'Institut national de la santé aux États-Unis mettent en évidence une corrélation préoccupante entre l'utilisation prolongée des médias sociaux et les problèmes de santé mentale, en particulier chez les adolescents.

Selon les experts, le fait de passer plus de trois heures par jour immergé dans le monde virtuel expose les individus à un risque accru d'éprouver des difficultés à intérioriser les problèmes.

Le harcèlement en ligne est une réalité

Il est important de comprendre d'abord la nature du harcèlement en ligne. Oloo explique que les brimades consistent à chercher à nuire, à intimider ou à contraindre une personne perçue comme vulnérable.

Selon elle, plutôt que de s'attarder sur les raisons des brimades, il est essentiel d'identifier les coupables et de prendre les mesures nécessaires pour se protéger. "L'obsession de faire du mal est leur addiction", explique Mme Oloo.

"Plus ils voient votre peur, plus ils sont attirés. Il est essentiel de les bloquer, de les dénoncer et de les signaler aux autorités pour reprendre le contrôle de la situation".

Oloo souligne que les cyberintimidateurs souffrent souvent de troubles de la personnalité antisociale et ont besoin d'une aide professionnelle.

Les experts affirment que pour contrer l'impact négatif de la toxicité en ligne, l'activité physique joue un rôle essentiel. En renouant avec nos hobbies et en pratiquant une activité physique régulière, nous activons la libération d'hormones du bonheur telles que l'endorphine, la sérotonine et la dopamine.

Selon les psychologues, plus nous sommes actifs, plus notre cerveau est heureux et plus nous combattons efficacement le sentiment de solitude.

En outre, le fait de s'engager dans des interactions physiques avec d'autres personnes, d'entreprendre des voyages et d'explorer le monde qui nous entoure peut contribuer à améliorer notre bien-être mental.

L'internet offre incontestablement une mine de connaissances et de connexions, mais une consommation excessive peut être préjudiciable, avertissent les experts.

Il est essentiel d'identifier les sites web et les personnes sur les plateformes de médias sociaux qui ont un impact négatif sur notre santé mentale.