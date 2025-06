Par Kudra Maliro

Le ministre congolais des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula, a indiqué dans un communiqué que des bombardements avaient tué 10 ressortissants de la RDC dans le campus de l'Université internationale d'Afrique à Khartoum dimanche.

"D’autres tirs ont grièvement blessé d’autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l’hôpital militaire Kouliyat Razi dans la capitale soudanaise", note le document dont TRT Afrika a reçu une copie.

M. Lutundula a précisé avoir reçu lundi le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Kinshasa pour lui transmettre "le message de tristesse et de protestation du gouvernement".

La capitale Khartoum a été l'épicentre des affrontements entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire de soutien rapide (RSF). Des civils ont été pris entre deux feux, y compris des étrangers qui attendaient d'être évacués.

La RDC a demandé une explication sur ces événements et appelé le gouverment soudanais à faciliter le rapatriement des corps des victimes au Congo, a fait savoir le le ministre.

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo demande en même temps aux autorités soudanaises d'ouvrir un couloir humanitaire afin de lui permettre d'évacuer les Congolais blessés et ceux encore bloqués au Soudan.

Le Soudan est plongé dans une crise politique et humanitaire depuis la mi-avril, après que des combats ont éclaté entre l'armée régulière et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

Les sept dernières semaines de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de sécurité soudanaises ont fait plus de 1 800 morts et plus d'un million de déplacés, tandis que de nombreux cessez-le-feu ont été rompus entre les belligérants.